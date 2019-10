La chirigota del Selu se llamará 'Estrés por Cuatro' en el COAC 2020

Se ha hecho esperar, pero ya está aquí. La chirigota del Selu ha anunciado en las redes sociales el nombre con el que participará en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas 2020. La agrupación se llamará 'Estrés por Cuatro', sucediendo así a 'Los quemasangre', chirigota con la que alcanzó el tercer premio en la final del COAC celebrada en el Gran Teatro Falla en este 2019.

De esta manera, Selu y compañía cumplirán 31 años en el Concurso, lo que les convierte en uno de los grupos con trayectoria más longeva en la historia del Carnaval desde que en 1989 sorprendieran en la fiesta gaditana con 'Los sanmolontropos verdes'. De la misma manera, intentarán llegar a su sexta final consecutiva después de hacerlo en 2015 con 'Ahora es cuando se está bien aquí' (tercer premio), en 2016 con 'Si me pongo pesao me lo dices' (primer premio), en 2017 con 'Mi suegra como ya dije' (cuarto premio), en 2018 con 'Grupo de guasa' (tercer premio) y la mencionada 'Los quemasangre' de este año'. Desde 1989, Selu ha logrado cinco primeros premios. Además del mencionado de 'Si me pongo pesao me lo dices', se llevó el 'uno' con 'El que la lleva la entiende' (1992), 'Con el sudor del de enfrente' (1993), 'Los lacios' (1995) y 'Lo que diga mi mujer' (2004).