Las horas bajas del filial del Cádiz CF

El laborioso empate ante el Vélez (0-0) no fue suficiente para que el Cádiz CF Mirandilla abandone la zona de descenso a Tercera Federación. El filial sigue anclado en una adversa espiral con un triunfo en las últimas seis jornadas que le ha ido desinflando hasta caer a la parte baja de la tabla clasificatoria.

Son cinco jornadas consecutivas en los puestos de descenso; desde aquella derrota en el derbi contra la Balona de Mere, el Mirandilla no sale de las plazas más comprometidas, algo que, desgraciadamente, le acompaña en demasiadas ocasiones en las tres últimas temporadas.

Después del varapalo tremendo en el feudo del Sevilla Atlético (5-0), la realidad apuntaba a una obligada victoria sobre el Vélez para borrar lo sucedido en tierras hispalenses y para recobrar crédito a efectos clasificatorios. El empate no es suficiente pero, al menos, frena el acumular derrotas consecutivas.

Los datos del equipo de Alberto Cifuentes no son favorables después del primer tercio de Liga. 12 puntos en once jornadas son cifras de descenso, como demuestra la tabla, además con 17 tantos encajados tiene el segundo peor registro del grupo 4 de Segunda Federación, por detrás del Cartagena B. Ese coladero de tantos es un quebradero de cabeza que no ayuda a ganar partidos. Y menos mal que el papel de Víctor Aznar está resultando decisivo en muchas citas para evitar que los resultados sean aún peores. El portero ha sido clave con intervenciones muy destacadas que hacen mejores las actuaciones grupales de sus compañeros.

Precisamente al técnico cadista se le cuestionó por el tema defensivo de su equipo. "Hemos estado mucho mejor en la presión tras pérdida. La línea defensiva ha estado bastante bien, los centrales han apretado bien arriba y hemos ganado muchas acciones para que no corriesen, que era una de las armas de este equipo, con Luismi, con el punta, que hace muchos daño en contra, y yo creo que eso sí que lo hemos hecho bien".

Sin embargo, reconocía que "en bloque bajo nos ha costado un poquito más, sobre todo por el perfil derecho, se han sacado más situaciones de gol, algún error fruto de que somos jóvenes y nos cuesta todavía, pero sí que estoy contento en eso, en esa presión tras pérdida". "Hemos hecho faltas para que no corran, hemos estado bien y muchas veces hemos recuperado balones, tengo que verlo luego, pero yo creo que hemos recuperado balones muy claros, en medio campo, para correr contra la línea de ellos y tres o cuatro con el último pase, el último control, nos hubiéramos quedado solos delante del portero. No estamos teniendo esa claridad o esa confianza para hacerlo, pues hay que seguir partiendo de esta base, de ser agresivos, intensos y de intentar que robemos mucho más balón ahí para que consigamos muchas situaciones de esa índole, de llevarlo a lo contrario y de conseguir duelos favorables".