Primer triunfo a domicilio para el San Fernando

El fútbol te lo da, y el fútbol te lo quita. Si los últimos minutos de los encuentros han sido, hasta la novena jornada de competición, un calvario para el San Fernando, y mucho más lejos del Iberoamericano, en esta ocasión el tiempo de descuento, ese que le había arrebatado puntos a los de La Isla, fue bendito y el equipo azulino se trajo, de Linares, la primera victoria a domicilio (0-1) de la temporada que, encadenada a la que consiguió ante el Recreativo Granada, hacen que sean seis de seis y se rompe, de esta manera todas las rachas negativos. Y es que, a entrenador nuevo…

En un inicio, el técnico madrileño realizó pocos, o casi ningún, cambio con respecto a lo que había ofrecido su antecesor en el cargo. Eso sí, Alfredo Santaelena prescindió de cinco por delante de la defensa, ese que hacía que muchas ocasiones se incrustaran tres centrales en la zaga. El nuevo técnico apostó de nuevo por Xavi Estacio en el lateral derecho en detrimento de David Ramos que había ocupado su posición en los últimos partidos y por Víctor Ruiz en el izquierdo. La pareja de centrales volvió a configurarse con los mismos elementos que hace más de una temporada trabajan en esa zona del campo; Farrando, por la derecha, y José Carlos, por la izquierda.

Dani Molina llevaba el motor, Alfonso la destrucción y las bandas eran para Biabiany, a pierna cambiada y Pau Martínez. Aquino siguió deambulando por la media punta y una de las novedades principales estuvo en la vuelta como 9 de Edgar Oliva.

Con esto, el San Fernando fue superior, muy superior, al Linares en la primera mitad. Los isleños, con las claras intenciones de tener el balón dominaron prácticamente desde el pitido inicial y el portero del cuadro azulino Fuoli no fue más que un mero espectador en este primer periodo donde los de La Isla, por enésima vez, merecieron más.

No fueron muchas las ocasiones de gol en este primer periodo, pero todas fueron foráneas, es decir de claro color isleño. Así en el 5’ el hombre más peligroso del cuadro azulino, Biabiany realizaba su primera internada, su primer centro y su primer gozo en un pozo, al no encontrar en la persona de Aquino un rematador claro.

En el 17 fue el propio Biabiany el que se internó en solitario y, por segunda vez, sus compañeros no entendieron su centro abajo y la jugada no pudo ser finalizada. Tras el susto del minuto 28’ en un gol justamente anulado por fuera de juego para la parroquia local, en el 35’ nuevo calco de una jugada por banda de Biabiany que, tras irse de su marcador volvió a no encontrar rematador en su pase atrás, era la tercera consecutiva.

La primera parte expiró con el dominio de los isleños, que eran dueños y señores del partido, pero este dominio no te da la victoria si no lo conviertes en gol.

La segunda tuvo mucho más alternativas, pero el equipo azulino, en ningún momento fue inferior a un Linares que, eso sí estiró algo más sus líneas. Las jugadas llegaban con más asiduidad y la primera vez que se pudo ver en que estado estaba el portero isleño Fuoli fue en el 52’ en un disparo de Varela de falta directa que atajó sin problemas.

Biabiany continuaba haciendo diabluras por su banda, y en el 54' Molina le 'arrancó' a Gerard Oliva un remate a centro del francés que tenía todos los indicios de gol. El propio Biabiany no acertó, en el 56’ a saque de falta de Dani Molina y en el 59’ fue Pepe Mena el que puso el nudo al recibir dentro del área azulina y disparar alto. El partido tenía un ritmo endiablado.

Antes de cambiar todo, en el 74’ Aquino pudo poner su quinto gol esta temporada en un centro de Biabiany que remató de cabeza ajustado al travesaño y fue en ese instante en el que Santaelena decidió pasar a su equipo a un 4-4-2, con dos bandas abiertas y la presencia en el terreno de juego de dos delanteros centros, Marcelo y Dani Selma.

La apuesta fue positiva porque ambos llegaban a rematar juntos la asistencia de Nahuel Arroyo por banda izquierda. Era en el descuento. Era el primer triunfo fuera de casa. Era el éxtasis en un equipo azulino que hizo bueno el dicho de que "a entrenador nuevo, victoria segura".

Ficha técnica

Linares Deportivo (0): Samu Casado, Dani Perejón, Molina, Rentero, Valera, A. Moreno (Campbell, 64’), Rodri, Álex Ayón (Llorente, 64’), Berlanga (Javi Duarte, 64’), Pepe Mena y Hugo Díaz.

San Fernando CD (1): Fuoli, Xavi Estacio, Manu Farrando, José Carlos, Víctor Ruiz, Alfonso (David Ramos, 46’), Dani Molina, Pau Martínez (Nahuel Arroyo, 63’), Biabiany (Yerai, 90’), Dani Aquino (Marcelo, 75’) y Gerard Oliva (Dani Selma, 75’).

Árbitro: Sánchez Villalobos (almeriense). Muy buena actuación. Mostró cartulina amarilla a; Xavi Estacio (38’).

Gol: 0-1 (93’) Carrera por banda izquierda de Nahuel Arroyo que asiste a Marcelo que, libre de marca en la boca de gol, remata a placer.

Incidencias: Media entrada en Linarejos. Tarde desapacible de lluvia y de viento. Terreno de juego en buenas condiciones. Antes de comenzar el partido se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del jugador juvenil del Córdoba, Álvaro Prieto.