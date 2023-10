Las claves del cambio de entrenador en el San Fernando CD

La destitución de Héctor Berenguel como máximo responsable del banquillo del San Fernando ha cogido por sorpresa a algunos y a otros no tanto después de lo acontecido en el último partido disputado por el equipo azulino en el Iberoamericano de Bahía Sur donde, a pesar de la victoria cosechada, el técnico fue despedido con una bronca en la zona de tribuna. Alfredo Santaelena ya ha sido anunciado como el nuevo entrenador.

El último partido con Merenguel como técnico azulino, ante el Recreativo Granada como local, fue definitivo pese a la victoria (2-1). Muy significativo fue lo acontecido en el descanso del encuentro ya que tras marcar el equipo nazarí el cero a uno en el minuto 44, la despedida al equipo cuando encaminaba el túnel de vestuario fue sonora y una vez desaparecidos los protagonistas, cierta parte del público se dirigió al Director Deportivo, Miguel Chocarro y al presidente, Louis Kinziger que tuvieron que soportar las iras del respetable

Pudo ser eso la gota que colmó el vaso, pero todo hace indicar que el presumible despido del técnico ya estuviese programado de antemano. Y puede ser así porque la actitud de tristeza que atesoraba el técnico tras el partido, a pesar de la victoria y de haber abandonado los puestos de descenso, indicaban que algo ocurría o podía ocurrir.

Y fue así, los acontecimientos se precipitaron en la tarde del lunes, en una reunión que mantuvieron el presidente, el director deportivo y el entrenador. Todo hace indicar que las cartas ya estaban echadas, que la determinación era patente y que ambas partes no tardaron mucho en dejar a las claras el divorcio que existía entre ellos, eso sí todo de manera cordial y con tranquilidad pensando en el mejor futuro inmediato del equipo isleño.

Se llegó a un acuerdo con rapidez, porque Héctor ya había anunciado previamente que si las cosas no funcionaban él cobraría hasta lo trabajado y si algo tiene el almeriense es que es un hombre de palabra. Eso permitirá que Alfredo Santaelena, su sustituto, pueda sentarse después de los habituales trámites burocráticos, en el banquillo el próximo domingo en Linares.

Al entrenador almeriense le ha pasado factura, sin duda alguna, los resultados del equipo lejos del Iberoamericano, si bien en contra, en casa la cosa ha sido diferente. El equipo comenzó la temporada con buenas sensaciones, y para todos fue injusta la derrota ante el Ceuta en los instantes finales.

Posteriormente vino el primer desplazamiento, y el primer varapalo. Los isleños se pusieron por delante en Algeciras y vieron como en la segunda parte se le remontaba el partido. Vuelta a casa y primera victoria de la temporada ante el Córdoba, todo parecía enderezarse.

Pero de nuevo desplazamiento y de nuevo calvario. Ante el Intercity los isleños igualan el tanto inicial alicantino pero vuelven a encajar tres goles y derrota. En casa, ante el Murcia se consigue ofrecer la mejor imagen pero vuelve a perder dos puntos en los instantes finales con el empate de penalti en el descuento.

La doble salida, a Málaga donde se tiene posibilidades de igualar el uno a cero y la abultada derrota en Madrid, donde se remonta y se iguala a dos tras perder dos a cero y luego se termina perdiendo cuatro a dos, pareció sentenciar al técnico azulino.

Lo de Granada parecía ya independiente. La decisión, aunque desde el club aseguran que no, estaba tomada, el divorcio con la afición patente y la bronca del descanso fue determinante. Todo terminó con el ciclo de Berenguel al frente del equipo azulino.

Puestos en contacto con el técnico destituido y con la lógica tristeza que le ocasionaba la decisión afirmaba que “nos ha faltado un poco de fortuna en determinados momentos, pero esto es el fútbol y si las cosas no salen pues hay que intentar el cambio. Solamente tengo palabras de agradecimiento a todos los que habéis estado ahí. No cabe duda de que he sido muy feliz en estos cuatro meses en los que he estado en el equipo y, sin duda alguna, le deseo lo mejor de mundo”, sentenciaba.

Héctor se despedirá antes del comienzo de la sesión matinal de los que ya no son sus pupilos, así como de la familia azulina que estará presente en el estadio.

Ahora llega Alfredo Santaelena, que arribó ya a la ciudad isleña, para ser presentado el miércoles por la mañana. El técnico madrileño primero conocerá de primera instancia a sus nuevos jugadores, así como a la directiva y a su cuerpo técnico.

En un principio está previsto, si no hay cambios de última hora, que el cuerpo técnico que actuaba con Héctor Berenguel sea el mismo que lo haga con Alfredo por lo que conocerá de primera mano el trabajo realizado hasta la fecha.

Posteriormente comparecerá por primera vez ante los medios de comunicación, acompañado de Miguel Chocarro y del presidente, Louis Kinziger. En ella, dará a exponer cuáles son sus intenciones y lo que espera de la temporada. Igualmente el Director Deportivo responderá a los medios y les hará saber el motivo oficial de la destitución del anterior técnico, así de porqué se ha decidido por la presencia del nuevo entrenador. A partir de entonces, todo será pensar en el partido del próximo domingo, ante el Linares, a domicilio donde se espera, de una vez por todas, que se rompa la mala racha lejos del Iberoamericano.