Gratitud de Juanjo Durán en su adiós al Recreativo Portuense

Estos son días de intensas sensaciones para Juanjo Durán Ayllón (Jerez, 1986). El técnico del Recreativo Portuense en las dos últimas temporadas ya ha comunicado al presidente de la entidad, Antonio Flor, su decisión de no continuar, una medida que adopta entendiendo que "es lo mejor para mí, para el club y para los jugadores", dejando claro su sentimiento de "gratitud" para con el presidente, Antonio Flor, "la persona que me ha ayudado a dar el salto que supone dejar de entrenar a un juvenil para hacerlo con un sénior, la que me ha protegido y ayudado todo lo que ha podido".

"Ha sido una campaña complicada, sobre todo porque entre octubre y febrero teníamos dificultades para entrenar debido a la poca luz solar y a la debilidad de la artificial. Nos ejercitamos en el campo de arriba, en una superficie de 40 x 40 con un césped muy castigado. Por desgracia, el Ayuntamiento presta poca ayuda y eso genera dificultades", explica el técnico, satisfecho de que el Recreativo haya batido su récord de puntos en Primera Andaluza (estaba en 43 y, a falta de una jornada, ya se sitúa en 45). Tras la disputa de 33 encuentros, a falta solo del desplazamiento que medirá a los portuenses con el Chiclana CF la próxima semana, el Recreativo ocupa la 10ª posición, fruto de 12 victorias, 9 empates y 12 derrotas. Acostumbrado a sufrir ofensivamente, los últimos envites han aumentado el potencial goleador, que alcanza los 48 tantos, encajándose 47.

Los rojiblancos certificaron matemáticamente la salvación en la jornada 32ª al imponerse al Ubrique (4-1), sobreponiéndose a un ejercicio con numerosas circunstancias adversas. Durán recuerda que efectivos como el defensa Anzu, el centrocampista Kevin, los extremos Juan Sánchez y José Serrano o los delanteros Borja Ochoa y Adri Domínguez acabaron, por unas u otras razones, dejando la entidad, ausencias a las que hubo que sumar las temporales por lesiones de Campillo, Víctor o Rafi Cruz. Se incorporaron, en cambio, sobre la marcha los arietes Carlos Cabezas y Rosillo, se concedieron más minutos al centrocampista Isaac y canteranos como Adri López, Manu o Alberto fueron adquiriendo protagonismo.

El análisis incorpora nombres como los del portero Pablo ("nos ha dado un salto de calidad") o el pichichi Barberá, con 12 dianas, un jugador que rubrica exactamente la cuarta parte de los goles recreativistas y que ha aportado "buenos números, trabajo y coraje".

Juanjo Durán entiende que aunque la temporada haya sido "difícil" resulta "gratificante que, pese a esos problemas, hayamos completado un buen papel" y subraya el debut durante sus dos años en el cargo de 15 juveniles y tres cadetes. Durán observa que "en la cantera hay gente para apostar por ella, futbolistas como Adri López, Manu, Titi, Isra o Alberto, gente que es el futuro del Recreativo Portuense".

El entrenador, que recaló en la institución procedente del Wea Sierra de Cádiz, espera ahora ofertas junto a su grupo de confianza, que forman su segundo, Óliver Sánchez, el preparador físico, Pablo Rodríguez, y Juan Antonio Portela en su calidad de enlace entre la plantilla y el cuerpo técnico. "Queremos un proyecto interesante pero, si no sale nada, descansaremos. Nos vendrá bien tras una experiencia tan intensa", expone, para concluir mostrando su deseo de que el Recreativo, una entidad a la que llegó "sin conocer a nadie" y de la que se lleva "buenas amistades", consiga su objetivo de "seguir creciendo".