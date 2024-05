Royal Hideaway Sessions en Chiclana: Un bastión de cercanía, calidad y coherencia

“No sabíamos muy bien cómo iba a ser la respuesta del público, pero hubo un ambientazo. Estoy encantado”. Tras el exitoso Día Internacional del Jazz en Vejer, el pasado 27 de abril, el promotor de eventos Ignacio de Corral encara entusiasmado, junto a su socio Francisco Muñoz, dos citas veraniegas que alcanzan su octava y novena edición, respectivamente: el Festival Jazz Vejer –20, 21 y 22 de junio– y Royal Hideaway Sessions.

Sobre esta última, celebrada en el Hotel Royal Hideaway Sancti Petri (Chiclana de la Frontera), explica De Corral que en 2024 “seguimos la línea establecida, entre el jazz y la canción de autor. Son conciertos en formato íntimo, propuestas simples, que son las auténticas, las más puras y las que demuestran el valor de una canción”.

Royal Hideaway Sessions traerá, desde esta filosofía, en la próxima temporada estival al dúo onubense Antílopez (27 de julio), “con los que repetimos –estuvieron el pasado año– casi por clamor popular, la gente nos lo pedía, es alucinante el público tan fiel que tienen”, cuenta De Corral.

También se disfrutará de la “veteranía” del cantautor canario Pedro Guerra (9 de agosto), que “hará un repaso a toda su carrera”.

Alfredo Rodríguez Trío llegará el 16 de agosto. "Él es un pianista cubano que tiene una forma de tocar muy alegre, luminosa, es un concierto muy enérgico”, desgrana el promotor. Rodríguez se acompañará de Michael Olivera (batería ) y Yarel Hernández (bajo).

El cantautor Depedro, presente el 24 de agosto, alternará viejos temas con los que conforman su más reciente trabajo, Un lugar perfecto.

Y como colofón al ciclo, la cantaora catalana Mayte Martín el 29 de agosto, “un referente especial, una flamenca distinta al resto”, detalla De Corral, cuyo repertorio lleva por título Flamenco íntimo, junto al guitarrista José Gálvez.

Las entradas para cada espectáculo ya están a la venta en royalhideawaysessions.com.

Una manera distinta de ser y sonar

¿Cómo sobrevivir a una oferta inabarcable, luchar contra el incremento imparable de precios de los espectáculos en directo, competir con los jugadores de grandes ligas empresariales? Ignacio de Corral admite que “no entiendo muy bien lo que está pasando, que Dani Martín venda siete WiZink Center a tan largo plazo”, en esta “crisis”, con “la inflación por las nubes y precios disparatados. Que hay una burbuja de conciertos es obvio, los promotores de todos los estilos se quejan de eso, de los sobrecachés, pero solo nos enteramos de la gente a la que le va bien. Muchos se quedan en el camino y hay festivales que están cayendo”, afirma.

Ignacio de Corral (promotor) "Necesito estar orgulloso de lo que veo en el escenario, que tenga un valor”

¿Hacia dónde nos lleva entonces esta tendencia alcista? “Se van a quedar los festivales con alma, coherentes y con trasfondo –sentencia al respecto De Corral–. Los que están para ganar dinero creo que cuando no haya tanto, se irán. Además –añade– ya no se genera tanta ilusión porque tienes tantas oportunidades que ya ese momento especial de ir a ver a un artista desaparece”.

Royal Hideaway Sessions, no obstante, combate los envites de la saturación como un resistente bastión por y para la música, ya que “no me veo trayendo algo solo porque está de moda o me va a generar ingresos, algo que no me llene o emocione. Necesito estar orgulloso de lo que veo encima de un escenario, me guste más o menos, porque no todo lo que traigo me encanta o lo conozco, pero sé que tiene un valor. No sé hacer otra cosa”, argumenta Ignacio de Corral.

De esa esencia, Royal Hideaway Sessions quiere seguir haciendo gala en el futuro. Aparte de que “continuamos vendiendo entradas a 30 pavos”, el promotor presume de carteles “diversos, de muchísima calidad y en un formato para encontrarse con el artista, que parece que está en el salón de tu casa. No se trata solo de la cercanía al escenario, sino también de que el artista entra por la misma puerta que el público”, relata.

De cara a la próxima edición, espera que “sigan siendo conciertos emocionantes, que impere el valor de la música, de las cosas bien hechas, del esfuerzo de los músicos por hacer trabajos de calidad”. Y para el décimo aniversario del formato, en 2025, De Corral y Muñoz ya barajan varias ideas. “Necesitamos encontrar el apoyo financiero de una marca que nos ayude a hacer un cartelazo. Hemos pensado de todo, desde traer a los artistas más significativos de estos nueve años, hasta los que se nos han resistido como, por ejemplo, Kenny Barron o Jorge Drexler”.

Y por último un deseo, casi un clamor para el arte: “Que no nos absorba la mediocridad. La música tiene que ser otra cosa, seguir teniendo un valor. Si algo es una moda, que deje de serlo”.