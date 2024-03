Conciertos en Cádiz 2024: Las estrellas que pondrán banda sonora al próximo verano

Las noches del próximo verano brillarán con las estrellas que nutren la variada oferta de ocio y entretenimiento de la provincia. Cádiz es, desde hace años, tierra fértil para conciertos y festivales y los artistas nacionales e internacionales que la visitarán este 2024 conformarán, con sus éxitos, la banda sonora del buen momento que vive la música en directo en esta tierra. Repasamos las citas multitudinarias que se aproximan en la agenda de los meses más calurosos del año.

Concert Music Festival. Sancti Petri (Chiclana)

Con una programación “en un 90 %” ya desvelada y varios conciertos con el cartel de “no hay entradas” colgado –Mána (11 de julio) y Estopa (9 de agosto)– según desvela la organización, Concert Music Festival (CMF) afronta su VII edición en Sancti Petri con un ecléctico cartel donde asoman astros latinos como Luis Miguel (24 de julio) y Cristian Castro (10 de agosto), figuras internacionales como Tom Jones (28 de julio) o ídolos del público joven como Aitana (12 de julio), Abraham Mateo o Lola Índigo (3 y 7 de agosto, respectivamente). La oferta se completa en junio con Manolo García (día 29); en julio con Myke Towers (día 4), Camilo (5), Kidd Keo (6), Scorpions (13), Jhayco (18), James Blunt (20), Jonas Blue (20), Cantajuego (21), Luz Casal (26) y Simple Minds (27); y en agosto con Taburete (1), Hauser (4), Oro Viejo by DJ Nano (4), Mariza (5), Hakuna Group Music (6), Nancys Rubias (7), Los Chichos (8), Gordo (8), Cruz Cafuné (12), Soge Culebra (12), Belén Aguilera (13), Robin Schulz (13), Vetusta Morla (14), Pimpinela (15), Hombres G (16) y El Barrio (17).

Información y entradas en: concertmusicfestival.com

Bahía Sound. San Fernando

El cartel del próximo Bahía Sound ya se conoce “en un 50 % aproximadamente”, explica el promotor Omar Osuna, aunque aún “quedan al menos diez grupos por confirmar”, entre ellos “uno de los nombres que más está dando que hablar últimamente en el panorama nacional”. A la espera de los nuevos anuncios, Bahía Sound presume de un cartel que combina “bandas consolidadas y emergentes que están pegando muy fuerte” –cuenta Osuna–, como Arde Bogotá, que compartirá escenario con Dani Fernández, Siloé, Malmö 040 y Carmesí (10 de agosto); y nombres internacionales como Andrés Calamaro (13 de julio) y nacionales como SFDK (20 de julio), que “celebran su 30 aniversario”. En agosto: Raule (día 3), el “jefe” Robe (16), Antoñito Molina (17) y Rozalén (24).

Información y entradas en: bahiasound.es

Bahía Sound anunciará en breve la presencia en su cartel de uno de los grupos de moda en España

No Sin Música. Cádiz

Una de las citas señeras de la provincia es No Sin Música, que los días 2 y 3 de agosto ofrecerá en la capital las propuestas de Álvaro de Luna, Coque Malla, El Kanka, Los Zigarros, Marlon, Shinova, Alberta Cross, Merino, Molina Molina, Morochos, Alan Nepa y Denisdenis.

Información y entradas en: nosinmusicafestival.es

Puro Latino. El Puerto de Santa María

Los días 25, 26 y 27 de julio el público que se acerque al Recinto Ferial Las Banderas bailará los sonidos urbanos que ofrece la V edición de Puro Latino Fest, una cita que ya ha confirmado la presencia de Bryant Myers, Dei V, El Alfa, Rels B, Saiko, JC Reyes, RVFU y Yandel.

Información y entradas en: purolatino.es

Tío Pepe Festival. Jerez de la Frontera

Consolidado como uno de los eventos más importantes del verano, Tío Pepe Festival sigue apostando por grandes figuras de la música en esta nueva edición, que en el mes de julio visitarán Ana Mena (día 12), Gilberto Santa Rosa (14), Raphael (17), Miguel Poveda (19), el homenaje a la banda de Freddie Mercury God Save The Queen (20), Take That (21), La Oreja de Van Gogh (27), Luis Fonsi (28) y Antonio José (30). En agosto estarán Amaral (día 1), India Martínez (2), el proyecto The Music of ABBA de Arrival from Sweden (3), José Mercé (4), Sidecars (8), Santiago Auserón (10), Nil Moliner (11) y Los Secretos (16).

Información y entradas es: veraneaenlabodega.com

Cabo de Plata. Barbate

El festival Cabo de Plata, un clásico cuando aprieta el calor, vuelve a presentarse como una de las citas más esperadas por jóvenes de toda España. Del 27 al 29 de junio pasarán por la comarca de La Janda artistas como Amygdala, Beret, Cano, Derby Mororeta's Burrito Kachimba, Dollar Selmouni, Cráneo, Dei V, Dudi, Falsalarma, Hard GZ, Kabasaki, Kaze, Ketekalles, Luna Ki, Maka, Nano MZ, Pepe y Vizio, Rapsusklei, Rayden, Reincidentes, Samuel SLZR, Skinny Flex, Trashtucada y Fyah.

Información y entradas en: cabodeplata.com

Música del Mar. Cádiz

El ciclo de conciertos cuenta con la presencia de Camela (19 de julio), Mikel Izal (20 de julio), Andy y Lucas (10 de agosto) y Melendi (24 de agosto).

Información y entradas en: musicadelmarcadiz.es

Cabaret Festival. El Puerto de Santa María

Hermano pequeño de Concert Music Festival, Cabaret Festival se hace poco a poco más grande con una nueva edición que contará en julio con Operación Triunfo (día 6) y en agosto con David Bisbal (día 13), Pablo López (14), Vanesa Martín (15), Niña Pastori (16) y Los Morancos (17).

Información y entradas en: cabaretfestival.es

En La Línea Música. La Línea de la Concepción

También tras la exitosa estela de Concert Music Festival, el Campo de Gibraltar acoge En La Línea Música, que, como particularidad, se extiende más allá de la temporada veraniega. Así, traerá a la provincia los nombres de Abraham Mateo (hoy sábado, 2 de marzo), bROTHERS iN bAND (9 de marzo), Diana Navarro (20 de abril), Pablo López (27 de abril), Malú (4 de mayo), Luz Casal (11 de mayo), El Barrio (5 de julio), Los Chichos (6 de septiembre), Salvador Sobral (27 de septiembre), el humor de Martita de Graná y Ángel Martín (5 y 6 de octubre, respectivamente) y El Arrebato (26 de octubre).

Información y entradas en: enlalineamusica.es