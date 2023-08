Taburete en Chiclana: “No vendemos virtuosismo musical sino pura diversión”

Jugar, explorar, divertirse con cada descubrimiento con el beneplácito del público para volver, siempre, a empezar. Taburete, el dúo formado por Guillermo Willy Bárcenas y Antón Carreño, conocen la fórmula del éxito a través de melodías con gancho, actitud positiva, una total falta de prejuicios musicales y una trayectoria incuestionable. Su último trabajo, Matadero 5, y sus melodías más conocidas sonarán en el escenario de Concert Music Festival el lunes 7 de agosto (22:30 horas).

“Tenemos un año muy completito, con muchos conciertos, la gira de Latinoamérica y después ponernos a grabar el próximo disco. Al final es un bucle que no para y mientras haya canciones e ilusión, seguiremos con este ritmo”, relata Willy Bárcenas sobre el momento vibrante que vive la formación. En la actual gira “se le da importancia al último disco –explica– pero también repasamos toda la discografía, no hay un tema de los emblemáticos que no toquemos”.

Y es que ese público fiel, esa familia elegida, tiene muchísimo que ver con que Taburete haya entrado por los oídos de la industria musical española de una forma tan contundente, una audiencia trasversal que les acompaña desde los inicios y que comparte la filosofía profesional de la banda. “Tenemos la suerte de gustar a gente de todas las edades. Cuando empezó el grupo sí estaba enfocado más a adolescentes, pero el público ha crecido mucho con nosotros. Eso hace que sea muy divertido poder juntar a toda la familia e ir a un concierto en verano, se respira un ambiente muy bueno, divertido. Los que van por primera vez se sorprenden y supera las expectativas. Animaría a todos los que no nos conocen o nos conocen y nunca han ido a vernos en directo, es nuestro fuerte. Taburete es pura diversión, hacemos mucho hincapié en valores como disfrutar el momento, la amistad”, resume antes de la cita en Chiclana.

"Cada vez se va perdiendo más el arte de la canción y se convierte todo en un producto"

Taburete cumplirán en 2024 una década en la brecha y ante posibles celebraciones musicales, Willy Bárcenas adelanta que “tenemos algo bastante potente preparado para junio del año que viene que no podemos contar, pero va a ser un paso muy importante para la banda. No queremos tampoco ponernos ahora a sacar discos como de colaboraciones, o éxitos de los diez años. El tiempo ha pasado muy rápido, cuando miramos y vemos que va a hacer diez años desde que empezamos nos parece increíble, pero lo bueno es que seguimos teniendo muchas canciones nuevas que sacar.”

Jugar, explorar, divertirse como niños que descubren en esas canciones el pasatiempo más estimulante del mundo. El actual álbum Matadero 5 toma su título de la afamada novela de Kurt Vonnegut, que posee un subtítulo llamado, precisamente, La cruzada de los niños. ¿Así se sienten Taburete? “Lo somos bastante en muchas cosas, pero tenemos una actitud mucho más profesional que al principio, donde todo era concierto, salir de fiesta, pa arriba y pa abajo, noches sin dormir, empalmar con otro concierto...”, relata. En ese sentido, “nos hemos relajado mucho, lo llevamos de una manera mucho más seria”. No obstante, el cantante y compositor añade que “voy a hacer 34 años y me sigo viendo como un veinteañero. En realidad van pasando los años y la manera que tenemos nosotros de ser. Somos un grupo de amigos que estamos todo el tiempo juntos y si no lo llevas de una manera divertida, de estar haciendo bromas todo el día, reírnos incluso cuando hay problemas o sale algo mal en un concierto, el tomárnoslo sin darle tanta importancia... Hemos mejorado muchísimo, pero no vendemos virtuosismo musical sino pura diversión, que el que venga a un concierto salga con una sonrisa en la cara y que quiera repetir”, admite.

Diversión con cierta crítica social que se percibe en la propia imagen del álbum. “Aparte de como homenaje al libro, ahora que cada vez más las radios y discográficas ya no te piden ni grandes canciones casi, sino quince segundos que puedan pegar en TikTok, cada vez se va perdiendo más el arte de la canción y se convierte todo más en un producto. Hemos querido hacer esa referencia en la portada, aparecer nosotros empaquetados como si fuésemos carne, de manera irónica denunciar esa situación que vive la música actual”, concreta.

"Me gustaría tener en Cádiz un rinconcito, una casita. Seguro que es un sitio donde las musas aparecen”

Música e industria que no siempre han conseguido deglutir el producto Taburete. Aunque, como con todo en la vida, el tiempo atempera y ofrece perspectivas. “Hay mucho menos ruido –confiesa Bárcenas–, había muchos prejuicios al principio de gente que pensaba que esto iba a ser cosa de dos días. Ya sabemos todos de lo que hablamos, que yo por ser hijo de... ¡Pero si hasta un hijo de Julio Iglesias no pudo triunfar en la música, me va ayudar a mí ser el hijo de mi padre!”. Así, justifica Bárcenas que “al final son 9 años de carrera, 5 discos, más de 60 canciones, una nominación a los Latin Grammys, conciertos en todos lados... Hay gente que sigue prejuzgando pero son los que no han escuchado a Taburete en su vida, se han quedado con la anécdota –asegura–. Te podemos gustar o no, pero nos hemos ganado a pulso el respeto de la industria y de la gente”.

Ajenos al ruido exterior, Taburete juegan y juegan libremente con la música. O te mueves o caducas. Y si no que se lo digan a C. Tangana, cuyo álbum El madrileño “para mí es uno de los discos de la década”, confiesa Willy Bárcenas. “A nosotros siempre nos ha gustado fusionar. Hay artistas que a mí me encantan pero repiten un estilo muy definido. Lo que hace diferente a Taburete es que cuando sacan un disco nuevo no sabes qué te vas a esperar. Hay que arriesgar”.

De este vértigo dulce y constante han nacido colaboraciones con Miguel Campello, José Mercé o, incluso, El Dúo Dinámico en el tema La discoteca. “Nos acercamos con toda la jeta a Ramón Arcusa, que estaba grabando en el estudio de al lado, y le dijimos que si le apetecía cantarla”, cuenta sobre el encuentro.

Y acerca de la creación revela que “me gusta mucho componer solo, las canciones tienen que tener una personalidad”, algo a lo que seguro ayudaría un enclave como Cádiz. “Me encantaría tener ahí un rinconcito, una casita. Seguro que es un sitio donde las musas aparecen”, imagina el artista.