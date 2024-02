José Mercé, Hijo Predilecto de Andalucía: "Viva el arte, viva el flamenco y viva Andalucía"

El cantaor jerezano José Mercé ha recibido este miércoles el título de Hijo Predilecto de Andalucía en un acto celebrado en el Teatro de la Maestranza de Sevilla con motivo de la celebración del 28 de febrero, Día de Andalucía. Mercé, nacido en el barrio de Santiago, ha sido distinguido con este reconocimiento por su amplia trayectoria en el mundo del flamenco, llevando el nombre de su tierra por todo el mundo.

El título lo ha recibido de manos del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, en un evento en el que también fue reconocido el director de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, como Hijo Predilecto de Andalucía.

Sobre la distinción que ha recibido, José Mercé ha expresado que "la verdad es que ha sido una gran sorpresa, muy grata. La verdad es que yo no me lo esperaba. He estado recientemente en Nueva York, he llegado ayer, y la verdad es que cuando me llaman de la Junta de Andalucía, se me pone el presidente y yo creía que era una broma de nuestros compañeros que estábamos todos allí en Nueva York. Eran las cinco menos 20 de la mañana, terminábamos de actuar en el Carnegie Hall de Nueva York, y cuando se pone y me dice que "te llamo para darte la buena noticia de que has sido Hijo Predilecto de Andalucía". Yo en ese momento me quedé... Claro, el presidente me vio la voz muy rara. ¿Dónde estás, José? Estoy en Nueva York. Presidente, para una noticia así da igual la hora que sea".

A la pregunta de qué es Andalucía, José Mercé ha contestado que "Andalucía, para mí, es la alegría. Yo soy de los que digo que una vez bajas de Despeñaperros para abajo ya entras en la alegría, en otro mundo, en otro planeta. Andalucía, para mí, es lo máximo. Tenemos la gran suerte los andaluces de tener una tierra que no la tiene nadie".

En el momento de recoger su reconocimiento, Mercé ha tenido un recuerdo para su hijo Curro, "a quien le dedico todos mis premios" y ha recordado que no lo recibe solo, sino junto a la gran familia a artistas flamencos, "que llevan el nombre de Andalucía a cualquier lugar del mundo". "Viva el arte, viva el flamenco y viva Andalucía" ha exclamado al finalizar su intervención.

Junto a los dos títulos de Hijo Predilecto de Andalucía, también se han entregado las siguientes distinciones: