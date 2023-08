Concierto de Antoñito Molina en San Fernando: “Mi pop andaluz y gaditano es lo que soy, no podría disfrazarlo de otra cosa”

Acaba de publicar hace poco más de un mes nuevo single y videoclip: Por si mañana, que lleva más de 700.000 visualizaciones en YouTube. Como dice la letra del tema, ¿siempre hace lo que le sale de las canciones?

¡Ya me gustaría! Pero sí intento marcar lo que me gusta, lo que siento en todo momento... El single salió a principios de julio y la verdad es que va muy bien. Anoche, por ejemplo, tuvimos concierto en Málaga (la entrevista se hizo la semana pasada) y cuando cantamos la canción, mira, se la sabía todo el mundo. Eso me dio mucha alegría.

¿Hacen falta más canciones, digamos, de buen rollito?

Todas mis canciones tienen en común ese punto. Intento transmitir cómo siento que soy, ese buen rollo de alegría... Soy de esas personas que piensa que hasta en lo malo hay siempre algo bueno. Y cuando una canción la acompaña mucha percusión más que batería y mucha guitarra más otros instrumentos, al final es una manera de llevarte la canción al sofá, a la barbacoa, a la playita... Y a mí eso es lo que me llena. Es lo que pasa con mis canciones, que aparentan tener una producción pequeñita pero para nada es así... ¡Es que a mí me gusta ese sonido de laya! Porque al final esa alegría, esa letra de la canción, ese argumento que quiero transmitir, está también dentro del sonido, de la música...

La gira se llama El club de los soñadores, que es también uno de sus últimos sencillos. ¿Quiénes forman parte de ese club?

En el club de los soñadores está esa gente que nunca ha tirado la toalla, esa gente a la que ha curado un abrazo en algún momento, que se ha curado con una canción, que sabe que la vida es maravillosa aunque a veces no se porte del todo bien... Yo estuve un tiempo enfadado con las cosas que me pasaban, porque no entendía el porqué... Y después empezaron a pasarme cosas buenas. Así que me desperté y llegué a la conclusión de que todo lo malo que me había pasado era justo y necesario para que ahora me estuviera pasando algo bueno... Miro para atrás y no quiero que me quiten nada de lo que he vivido. La vida es esto, tiene ese punto de decirnos 'ahora no', pero si aguantamos el tirón y no perdemos nuestra esencia, después la vida te lo devuelve y dice 'ahora sí'. Y lo que quiero es estar ahí con mis canciones para decirle a esa gente que a lo mejor lo está pasando mal que confíe un poco.

Está preparando ya tu tercer disco. Eso debe estar entre esas cosas buenas que le pasan.

Saqué hasta seis discos con El Tren de los Sueños, que fue un grupo empezó en 2006... ¡Una locura! Ya llevó cinco años en solitario, con dos discos y cuatro canciones que serán parte del tercero. Estoy muy muy contento, la verdad.

¿Tiene fecha ese tercer trabajo?

Supongo que será en torno a marzo. En el disco irán las canciones que ya hemos ido sacando en estos últimos meses como El club de los soñadores, Suéltate el pelo, Por si mañana, Hubo un tiempo... Seguiré intentando eso que hemos estado hablando: contar mi verdad y mis cosas desde el punto más optimista, más alegre, más playero... No perder mi pop andaluz y gaditano, mi Carnaval... Porque es lo que siento, lo que soy. Y no quiero ni podría disfrazarlo de otra cosa que no soy.

Lleva a gala ser amante del Carnaval, de la Semana Santa, toca con una banda de música... ¿Se nota eso en tus temas?

Mi primer contacto con la música de niño fue viendo los pasos en Semana Santa. Yo veía los tambores y flipaba. Con 7 años me apunté en una banda y hasta ahora no he faltado un año a la Semana Santa, porque me encanta. Me escapo siempre unos días. Es difícil de explicar, porque llevo 25 años tocando la trompeta al lado de alguien que también lleva otros 25 y que empezó conmigo. Y el Carnaval –seguro– se nota en mi manera de escribir, en mis canciones, en mi manera de cantar. La Semana Santa quizá no se note tanto, pero crea dentro de mí ese puñado de sensaciones bonitas, un romanticismo –por decirlo así– bastante peculiar... Y le debo mucho a mi banda de música, porque fue ahí donde desarrollé el oído, el compañerismo, el trabajo, el sacrificio y, sobre todo, la ilusión.

Desde que empezó con el Tren de los Sueños han pasado ya unos cuantos años .. ¿Cómo ve Antoñito Molina este recorrido si echa la vista atrás?

Si te digo la verdad, siento ahora mismo que acabo de empezar. Lo vivo todo con esa ilusión, parece que es mi primer año en la música. He ido poniéndome retos bonitos, afrontando proyectos en la música con ilusión nueva. Ahora estoy en un momento que es mágico. Ayer (por la semana pasada) toqué en el auditorio municipal de Málaga con casi 6.000 personas. Fue una flipada. Me he levantado esta mañana y me he dicho: qué locura lo de ayer... Pero a mí lo que me gusta es tener ilusión. Necesito tener esa ilusión y, cuando no la he tenido o la he perdido, lo he dejado y he empezado con otra cosa. Creo que eso es primordial en la vida. Así que a lo mejor –por ejemplo– dentro de dos años lo que me apetece es ponerme al piano para dar conciertos en salas de mil personas.

Está de gira desde marzo, incluso va a pasar por el Wizink Centre de Madrid...

Bueno, eso será una gala con un cartel maravilloso de Cadena Dial en la que voy a cantar dos canciones. Van creo que unos 20 artistas y yo soy uno de ellos. Es una oportunidad que agradezco. La gira, la verdad, está siendo una locura... De buen rollo, de alegría, de público... Hay gente que hace dos años me veía tocar en un chiringuito de playa ante cien personas y ahora se alegra de lo que me está pasando.

Canta en Bahía Sound el sábado. Es tu primer concierto en San Fernando, ¿cómo va a ser?

Es un concierto que me tiene bastante loco también, porque sé que me voy a encontrar allí a mi gente... Evidentemente, es una actuación que tengo marcada con una X enorme en el corazón. Va a ser uno de los grandes conciertos del verano, por el sitio, por el festival, por Cádiz, por La Isla... Espero que los nervios no me jueguen una mala pasada. Sé que nos espera un público bastante bonito y guapo, así que confío en cerrar los ojitos y disfrutar de la gente desde arriba. Como siempre, voy a dejar el corazón y alma en el escenario. Y decirle a la gente que la vida es un regalo, que está ahí esperando...