162.000 personas pasaron por el festival de Bahía Sound durante el verano

162.000 personas pasaron por Bahía Sound durante la temporada de verano, una cifra que tanto para la organización como para el propio Ayuntamiento de San Fernando -uno de sus principales patrocinadores junto a la Diputación Provincial de Cádiz y la Junta de Andalucía- consolida definitivamente a esta cita en el complicado panorama de los festivales de música y confirma un crecimiento exponencial que ha sido mucho mejor de lo esperado y que se ha logrado además en un tiempo récord.

2023 ha sido el mejor verano de Bahía Sound. Ni la alcaldesa, Patricia Cavada, ni el promotor del festival, Omar Osuna, tienen dudas al respecto. La cita -han afirmado ambos este lunes al hacer balance en el Consistorio- sigue creciendo año tras año. Y entre las cifras que se manejan una vez acabado el verano, sus promotores citan un impacto económico en torno de 16 millones de euros.

Bahía Sound ha supuesto también la creación de 100 empleos directos y de 300 indirectos y ha tenido también un impacto en redes sociales que se asocia a la marca 'San Fernando' que alcanza las 15 millones de personas.

Osuna ha defendido así la apuesta de un festival vinculado a una ciudad "con un potencial increíble" como es San Fernando: "La gente no solo viene por un concierto. Por eso hemos apostado y trabajado desde un concepto ligado a la experiencia. Queríamos potenciar el destino San Fernando, que el festival estuviera en un sitio con unas vistas increíbles, que fuera un reflejo de lo que es la ciudad y que fuera una experiencia diferente: un festival que tiene música pero también tiene ocio y gastronomía para diferenciarnos de todos los festivales o ciclos que hay por aquí. Por eso decidimos hacer un Beach Club viendo la potencialidad del sitio", ha afirmado.

"Este año hemos marcado un hito importante, los datos son abrumadores", asegura orgulloso de que el festival se haya convertido en "un polo de atracción importante" que se identifica con San Fernando.

Nueva edición para 2024

La organización del festival ha confirmado ya que habrá una nueva edición en verano de 2024, que se celebrará entre el 22 de junio y el 8 de septiembre. "Vamos a seguir manteniendo nuestra apuesta por San Fernando", ha asegurado.

Por su parte, la alcaldesa, Patricia Cavada, se ha referido al "éxito" y "magnífica experiencia" de Bahía Sound durante el verano que acaba de terminar: "Han sido 48 días de actividad de este festival, que ha sido toda una referencia", ha afirmado la regidora al recordar el objetivo de "volver a situar a San Fernando en el centro de la Bahía de Cádiz" en lo que al ocio y a los conciertos de verano se refiere, algo -ha insistido- que la ciudadanía venía demandado desde hace tiempo. Un reto, asegura, que se ha alcanzado con creces.

Cavada ha destacado del promotor su "conocimiento" del panorama musical y del funcionamiento de los festivales, a lo que se ha referido como una de las claves del éxito de este festival isleño.

"Lo que se ha vivido este verano lo hace patente. Este festival no deja de crecer, no deja de crecer en espectadores, en el impacto que tiene a través de los medios de comunicación y redes sociales, no deja de crecer en inversión, no deja de crecer en la calidad de los artistas, en la repercusión económica, en el empleo y, por supuesto, en la calidad y en la infraestructura. Ha sido una evolución constante", ha asegurado Cavada, que ha aludido también a lo difícil que era "conseguir un hueco" en el complicado panorama de los festivales de la provincia.

"Hemos conseguido abrirnos ese hueco, poco a poco, modestamente y con mucho esfuerzo", ha asegurado al apuntar también por una de las claves de Bahía Sound: apostar por talentos en tendencia más allá de las figuras consagradas.

"Esto hace que el festival de Bahía Sound sea el más multitudinario de la provincia de Cádiz", ha asegurado la alcaldesa de San Fernando.

Cavada también se ha referido a la "convivencia" del festival con la ciudad de San Fernando tanto a en lo que se refiere a las molestias causadas por el ruido como al impacto ambiental en el entorno: "Hemos conseguido este año mejorar sustancialmente y vamos a seguir mejorando. Es algo que nos interesa al Ayuntamiento y a la organización y somos aliados en este sentido".