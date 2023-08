Mario Vaquerizo en Chiclana: “La vida es muy fácil, haz en cada momento lo que te salga de ahí”

Mario Vaquerizo y sus Nancys Rubias homenajean a la música de verbena con su reciente disco Orquesta Nancy, que presentan este viernes en Concert Music Festival y con el que regresan a Cádiz, una tierra que el artista adora y con la que se siente muy identificado.

–Se han querido poner verbeneras en Orquesta Nancy.

–El disco no es una intencionalidad sino una casualidad. Llevábamos cinco años sin grabar porque no nos apetecía, pero no parábamos de actuar. Y empezamos a hacer versiones porque no nos gusta cantar siempre lo mismo. Nos hemos dado cuenta de que es muy divertido hacer versiones que conoce todo el mundo porque cuando te lo pasas bien tú, se lo acaba pasando bien todo el mundo. Queremos reivindicar la buena labor que hacen las orquestas de pueblo y de verbenas, únicas en España. Es una labor muy social porque entretienen a la gente. Las Nancys estamos ahora en el chip de entretenedoras roqueras. Somos un grupo con un background muy amplio y nunca hemos sido prejuiciosos al escuchar música; nos gusta el heavy y el disco-chochi. En todos lo estilos musicales hay buenos artistas y temas, y nosotras, que somos mucho de robar, las hemos cogido y copiado y hemos hecho el pastiche, convertir la copia en algo original. Son conciertos muy agradecidos.

–¿Ha sido difícil seleccionar el repertorio de álbum?

–Eran las canciones que teníamos. Son 12 pero algunas se han quedado fuera porque no han dado los permisos. Suele pasar con las versiones de artistas extranjeros, aunque sí las puedes hacer en directo. Abrimos el espectáculo con Chain reaction de Diana Ross, pero no ha podido ir en el disco. Lo difícil ha sido no incluir todas las que queríamos.

– ¿Cómo es el concepto escénico de este espectáculo?

–Admiramos mucho a Kiss, Pet Shop Boys o Mötley Crüe y damos mucha importancia a la puesta en escena. Un grupo es redondo cuando ofrece todo: buenas canciones, sonido, actitud y circo. Somos circenses también, no sólo en lo musical, también al pisar un escenario

–El concepto de verbena siempre ha sido una especie de guilty pleasure: a veces cuesta decir lo necesarias que son y, sin embargo, nadie se resiste a bailar en ellas. ¿A Nancys Rubias les ha pasado eso durante su trayectoria?

–Jamás me siento culpable de todo lo que me gusta. Me siento culpable de ser maleducado, gritar, chillar pero nunca de las cosas que me hacen feliz, eso sería ejercer la represión. Las Nancys hacemos siempre lo que nos gusta, apetece y divierte. En las orquestas hay auténticas estrellas. Cuando vas a un pueblo o ciudad donde está el artista principal y después la orquesta, yo he visto casos en que la estrella principal estaba dentro de la orquesta. Y también su puesta en escena, esos tráileres, esos escenarios móviles que es lo que nos gustaría tener a las Nancys, un escenario Nancy-móvil. Ya tenemos la Nancy-furgo y ya nuestro culmen sería que nos transportara a nosotros en el Nancy-escenario móvil y que fuese a su vez caravana, para meterte en el universo Nancy y no salir jamás, e ir girando y girando, riéndote, peleándote y, sobre todo, siendo felices.

–Cumplen 20 años como formación en 2024. ¿Lo celebrarán?

–Es que no sabemos si vamos a actuar el año que viene o no, somos así de raras. Estamos al margen de todo, hacemos lo que nos apetece en cada momento y eso ha hecho que cumplamos 20 años. Jamás nos hemos sometido a los dictámenes que marca la industria porque tampoco hemos estado nunca en la industria. Somos unas marcianas y estamos en un limbo que nos ha salvado la vida porque hacemos lo que nos sale del coño. A nosotros actuar no nos importa porque nos divertimos mucho, pero no nos vemos forzados a actuar el año que viene porque cumplamos 20 años, sino porque nos apetezca y divierta. El día que no sea así, dejaremos de hacerlo. La vida es muy fácil, haz en cada momento lo que te salga de ahí.

–Esa falta de prejuicios de las Nancys Rubias, ¿es un reflejo del Mario Vaquerizo más personal?

–Soy el mismo. No el mismo, ¡soy peor detrás del escenario! En el escenario soy una fulana. Lo que ves es lo que hay. Decir las cosas con respeto y educación y ser tú mismo; es el mejor regalo que puede tener el ser humano. Mario es Mario con sus cosas buenas y malas, como todo el mundo. No todo es blanco o negro, también hay gris perla, que me gusta tanto y me sienta tan bien.

–Todo el ruido que a veces hay a su alrededor, ¿le refuerza más en sus propias convicciones?

–Me afecta porque se lo hacen pasar mal a las personas que quiero, a mi padre y mi madre, y ante eso me pongo nazi, directamente. Pero a mí personalmente me refuerza porque no estoy haciendo nada malo. Estamos en un país democrático y cada uno puede hacer lo que quiera.

–Ha trabajado con Merche, es apasionado de las Costus, cuya exposición El Valle de los Caídos se halla en Cádiz capital, y de las Muñecas de Marín de Chiclana. ¿Qué otros vínculos gaditanos tiene?

–Fíjate, a lo mejor la exposición de El Valle de los Caídos no se podría hacer hoy en día, a lo mejor sería con ese nombre delito de odio... Cádiz ha tenido muy buen gusto siempre y ha reconocido la valía artística de dos pintores que, más allá de ser gaditanos y poner a Cádiz por bandera, fueron librepensantes. También me encanta Merche, fui su agente de prensa y la admiro mucho, es una gran compositora. Y mi casa está llena de Muñecas de Marín de todas las épocas. Siempre que tengo tiempo y no estoy de gira, veraneo en Tarifa. Me encanta la playa gaditana, las olas, lo espaciosas que son, la tranquilidad que se transmite y el atardecer de Cádiz, una auténtica maravilla. ¡Y lo bien que se come! Las tortillitas de camarón son una maravilla. Cádiz y Mario Vaquerizo hablan el mismo idioma. Es selección natural que yo adore Cádiz y espero que Cádiz me adore a mí.

–Este pasado martes se cumplía el aniversario del fallecimiento de su hermano Ángel. ¿Qué le ha enseñado la adversidad?

–Que el instinto de supervivencia nos salva la vida. Lo peor que te puede pasar es la pérdida de los seres queridos, te deja marcado. Cuando crees que no te vas a recuperar, poco a poco sigues para adelante. Sigues luchando por ser feliz y lo consigues.