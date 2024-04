Valoración de Javier Aguirre, técnico del Mallorca, del empate de su equipo contra el Cádiz CF en el estadio Nuevo Mirandilla, donde han evitado una derrota que les hubiera metido en serios problemas.

"Partido justo, empate justo me parece a mí. Ellos tuvieron la pelota, nos abrumaron, sobre todo en la segunda parte. En la primera también pero no nos generaron grandes ocasiones de peligro. Estuvimos muy serios en defensa y la última parte del partido controlamos un poquito más la pelota, nos atrevimos un poquito más y tuvimos una ocasión clara que nos hubiese venido muy bien".

El empuje de los amarillos y la respuesta defensiva de su equipo. "Ellos empujaron mucho para meternos en nuestra área. Nosotros hicimos un grandísimo gol, eso es lo más complicado. Ellos estaban más firmes, buscamos el segundo pero no es sencillo, el Cádiz estaba desesperado y no regalaba nada. La otra parte fue buena para nosotros aunque el gol nos desajustó un pelín. Visto lo visto, no fue un partido brillante pero si me parece a mi un justo empate".

El tanto de Muriqi y su abrazo con Abdón Prats. "Nosotros somos una familia, juegue quien juegue el equipo da la cara. Llevamos todo el año que de cara a gol nos ha costado pero nunca perdemos el entusiasmo con jugadores comprometidos. Echamos en falta el último tercio, un poco de más calidad, un poco de más precisión pero no tengo ninguna queja. Estoy muy orgulloso de ellos".