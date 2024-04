El jazz invade el aire de Vejer como aperitivo del verano

Calles, plazas, terrazas y azoteas de Vejer se llenarán de música este sábado como previa del próximo festival JazzVejer, que se desarrollará en la localidad entre el 20 y el 22 de junio. Así, en una cita abierta, se sucederán desde las 12.00 de la mañana hasta la noche 15 conciertos de pequeño formato con nombres como Tito Alcedo y Nono García, El Mawi & Ale Suárez, Miguelo Delgado o Lady & The Cats.

Un encuentro que se celebra bajo el paraguas y el epígrafe de International Jazz Day y que se ha propuesto como una jornada en la que celebrar el talento de la provincia. Con sólo trece conciertos que cubrir en una cita que se pretende de talante internacional, "nos es imposible dar cabida a todas las solicitudes que nos llegan para formar parte del festival -comenta uno de los organizadores del evento, Nacho de Corral-, y muchas veces las que tenemos más cerca las desestimamos porque entendemos que el público tiene más ocasiones de verlos, cuando el escenario de cercanía tiene muy buen nivel. Así que esto es también una forma de solucionar un poco esta realidad, de darle su espacio y cariño a las formaciones locales".

JazzVejer lleva convocándose en la localidad jandeña desde 2016 a iniciativa de dos amigos, un músico y un publicitario, que decidieron unir fuerzas -"y dinero a pérdida"- porque creían que la zona "necesitaba un evento cultural por sí mismo, sin saber muy bien dónde nos metíamos". El principio era organizar un festival de jazz planteado para todo tipo de público con la premisa de "calidad, diversidad y diversión: queríamos romper esa etiqueta que te dice que el jazz es algo complicado y elitista. Muchos acuden sin saber lo que van a encontrar realmente y resulta que les encanta -prosigue Nacho de Corral-. Una cosa que nos dicen mucho, de hecho, es que no tenemos una programación convencional: y bueno, sí traemos a artistas más ortodoxos con el género, pero no es lo que abunda. También es que ni yo mismo sabría decir lo que es el jazz, porque se ha ido fusionando con todas las músicas".

Definido como un "festival boutique", JazzVejer es, en palabras de sus organizadores, "un encuentro bien dimensionado, que no convoca a miles de personas, y el pueblo lo ha encajado bien". Sin que haya sido algo premeditado, esta VIII edición tendrá como protagonistas a las voces coristas: Martha High, que ha formado parte de los músicos de James Brown durante más de 30 años; Alana Sinkëy, corista de Jorge Drexler o Anna Colom -corista de Rosalía- que, acompañada de Moreira, reinterpreta el flamenco en su apuesta. Pero la cita reunirá una programación muy variada en la que también estará el brasileño Yamandu Costa -considerado por muchos el mejor guitarrista del mundo-; Ethan Everson, fundador de The Bad Plus; Jorge Rossy -"que tiene una vinculación especial con el festival", comenta De Corral- y Masa Kamaguchi; el rap cubano de Telmary y HabanaSana y la aportación de Elkano Browning Cream, con un jazz con toques de rock y blues. Además, el 22 de junio la edición acogerá la presentación de la Fundación Paco de Lucía, coincidiendo con el décimo aniversario de la muerte del artista.

MÁS ALLÁ DE UNA CITA CON EL JAZZ

Pero, más allá de la sucesión de conciertos, en la esencia de JazzVejer estaba contribuir al espíritu cultural de entornos como el de la población, más rurales, "en los que es más difícil acceder a ciertos contenidos: ten en cuenta que Vejer será el pueblo de Instagram, pero la realidad es que es una localidad de 12.000 habitantes, con los recursos de un pueblo de 12.000 habitantes", prosigue Nacho de Corral. Por eso, el festival ha organizado, en colaboración con la Fundación La Caixa -en su línea 'Cultura para todos'-, una serie de iniciativas socioculturales con el fin de acercar la cultura de calidad a todos los públicos. De hecho, este mismo sábado se celebrará la actuación final de Intergeneraciojazz, donde las parejas participantes en tres talleres de swing que se han celebrado estos días en la localidad -de la mano de Chictochic y Vejer Moving- actuarán en un baile en la plaza de España, animados por The Choco´s Hot Band y la Asociación Rebeldes del Swing.

Además, el programa también incluye la propuesta 'Jazz en mi escuela', que el próximo 23 de mayo ofrecerá una serie de conciertos didácticos en el Teatro de San Francisco dirigidos a los alumnos de 2 ESO (un total de 177), para acercar el jazz a las nuevas generaciones y explicar la relación de las nuevas músicas con este género. "Javier Galiana y María la Mónica, que hace de trapera, les tratarán de mostrrar que lo que les gusta no sale de la nada, cómo ha influido el flamenco en jazz, el 4x4... "

El abanico también incluye el proyecto 'De casa al escenario. En busca del talento', que se encargará de hecho abrir la VII edición del Festival, el día 20 de junio, en el que cinco estudiantes de música podrán vivir en primera persona los entresijos del festival, convivir con músicos y tocar como profesionales: "Nuevamente, encontramos que chavales interesados en formarse musicalmente en zonas rurales lo tienen más difícil a la hora de acudir a un conservatorio o de recibir clases particulares", indica De Corral.