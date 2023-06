Tini: "No hubo un plan para el éxito en España, sucedió genuinamente"

Tini se confiesa “muy nerviosa, ansiosa” ante su recién empezada gira de conciertos por nuestro país, “la primera vez que voy a hacer una tan grande por España”, explica entusiasmada. Hasta once fechas conforman la visita de la artista argentina a territorio patrio para presentar su última producción discográfica, Cupido, publicada este mismo año y repleta de éxitos.

Tini se sabe también muy querida por su público español. “Estoy superagradecida a España por el amor que tiene por mi música, por el proyecto y por los que están confiando en mí a la hora de venir a los shows. Quizá se han conectado a través de redes sociales, del boca a boca. Empezó con Miénteme –uno de los temas del más reciente álbum– a moverse, me decían que la canción estaba siendo superescuchada y yo decía ¡guau, qué locura! También pasó con Lola (Índigo), que me dio la oportunidad de compartir La niña de la escuela con ella, fue una canción muy querida. Aparte somos muy amigas”, cuenta acerca de sus sensaciones ante la acogida.

Vive Tini este frenético presente de actividad como un sueño que nunca acaba ya que “no hubo un plan sino que sucedió genuinamente y eso es algo relindo cuando pasa en la música. Ya me había parecido loquísimo el año pasado cuando me plantearon hacer el WiZink Center, me vinieron a proponer una gira en lugares tan increíbles como el Palau Sant Jordi, que han pisado artistas que admiro. Para mí realmente era impensado –confiesa–, cómo la gente lo está tomando, lo está recibiendo y con este tour con el que logré recorrer tantos lugares de mi país, de Latinoamérica y ahora estar en Europa. Es increíble, no tengo muchas palabras. Se dio y lo estoy disfrutando”, afirma. Ese cariño de ida y vuelta con su público experimentará uno de sus puntos álgidos el próximo 1 de julio, cuando el repertorio de la cantante, compositora y actriz inaugure el cartel de Concert Music Festival, en Sancti Petri (22:30 horas).

"Me conmueve mucho el flamenco, es una música que me hace llorar y me genera sentimiento"

Será por estas razones que Tini se siente además en deuda con ese fervor que el público español le profesa y por ello, aparte de estrenar este pasado viernes el videoclip de Las Jordans, adelanta que en su actual espectáculo “hay una sorpresa muy especial que creo que a la gente le va gustar mucho, pero no puedo contarte nada”. A falta de descubrirla en el concierto de Chiclana, la de Martina Stoessel –su verdadero nombre– se trata de una propuesta musical y escénica que, como ella misma relata, “no para, es una canción detrás de otra, habrá emociones, obviamente tiene su momento de balada que te hace llorar y, de repente, vuelve el subidón. Es muy emotivo el show en todos los aspectos. Me cambio cuatro veces de vestuario, voy y vengo, tiene de todo un poco y creo que la gente se va muy feliz y a mí me hace feliz”.

Y será también, por qué no admitirlo, que a Tini España le toca el corazón de una manera muy especial a través de su arte. “Me conmueve mucho el flamenco -admite-, es algo distinto para nosotros los argentinos y es una música que me hace llorar, que me genera mucho sentimiento. He tenido la posibilidad de ir a tablaos y estar muy cerquita del baile, de como cantan, las palmas. Hay artistas jóvenes que yo siento que también intentan tenerlo presente como C. Tangana o Rosalía -continúa-, que hacen que uno conozca la cultura, eso está buenísimo. La Niña Pastori es una artista que me encanta, la amo, y Alejandro Sanz que sin lugar a dudas marcó toda mi infancia, o Pablo Alborán... Podría nombrar una lista eterna de artistas españoles”.

Los asistentes a la cita gaditana con Tini bailarán al son de temas como Carne y hueso –“es la única balada del disco y le tengo mucho cariño”, comparte–, Cupido y, sobre todo, La triple T, una melodía “muy especial para mí. Nombrarse y empoderarse uno mismo en una letra y que la gente a través de que vos te nombres se sienta empoderada es algo relindo de transmitir. En el video también hay mensajes con los que yo me siento superidentificada. Es una canción que amo muchísimo”, asegura.

"Estoy orgullosa de ser parte de una generación de mujeres que tiene la libertad por la que muchas lucharon"

La triple T, la autoafirmación personal y artística hecha grito de guerra (Tini, Tini, Tini) en las canciones de la otrora ídolo juvenil y televisivo Violetta y que podría también constituir, a modo de parangón lingüístico, el mejor resumen de su trayectoria: la triple T de talento, trabajo y tesón. “¡Qué lindo! Lo tomo como un halago. Creo que en gran parte se necesita un porcentaje de cada cosa. La perseverancia y el trabajo hacen a la persona, no solamente al artista”, cuenta.

Desde la cima, Tini rinde pleitesía a las féminas del pop que brillaron antes de su triunfo incontestable y sin las que no se podría entender la esencia del mundo del espectáculo: entretener para emocionar. Así y en referencia al papel poderoso de la mujer en la música expresa que “pensando en lo que era diez años atrás y viendo lo que es hoy, me siento muy orgullosa de poder ser parte de una generación de mujeres que hoy tenemos la libertad por la que muchas lucharon en su momento. Tenemos que seguir luchando y poniendo arriba todo eso. Si lo estamos viendo hoy con artistas que son cada vez más, va a abrir las puertas a un montón de generaciones que vienen. Bienvenido sea”, concluye.