Pablo Alborán: “De cantar en Cádiz salgo conectado con mis raíces”

–Regresa a Concert Music Festival. ¿Es distinta la energía de esta gira?

–El hecho ya de pisar Cádiz, Chiclana, te cambia el aire, todo. Hay una alegría de vivir y de disfrutar que son únicas. Concert Music es muy particular, es el único sitio donde mi equipo se queda siempre después del concierto a tomarse una copa y a pasárselo bien, ha conseguido que haya una atmósfera muy guay. Nosotros nos sentimos supercómodos y es un lugar donde se oye que te mueres. Tenemos muchas ganas de llevar este espectáculo.

–Pablo López me confesó que cuando un concierto le salía redondo en Cádiz se sentía Mick Jagger.

–(Ríe) No sé si Mick Jagger pero salgo conectado con mis raíces, más en la tierra que nunca, con la música que he escuchado desde pequeño, con ganas de vivir, de disfrutar, de pasarlo bien con mi gente. Poder estar en Concert Music Festival es el sinónimo del verano. Aparte está cerca de Málaga, así que siempre paso por casa.

–Pablo López, por cierto, actuará en Sancti Petri un día antes que usted. ¿Les oiremos juntos?

–El día anterior tengo curro, no sé si llegaré a tiempo para cantar con él pero igual me puedo escapar a verlo. Él es un grandísimo artista y seguro que lo gozáis. ¡Y si no que se quede él, que se quede! (ríe). Yo ya he cantado en sus conciertos, ahora le toca a él cantar en los míos.

–¿Buscaba en las colaboraciones del disco un sonido concreto?

–Ha habido un poco de todo. Había canciones que ya estaban escritas y de pronto visualizaba la voz de Ana Mena. Pero luego con María Becerra construimos juntos el tema Amigos y poco a poco iba añadiendo, quitando, sumando y restando. Su voz y su manera de cantar también han hecho que el tema tuviera otra identidad y a la vez no dejar de ser uno mismo, que es superimportante. Carín León viene del regional mejicano y a mí me apasiona esa música desde que era pequeño. El hacer algo así por primera vez ha sido también superinteresante. Cuando haces colaboraciones lo importante es aprender de ellas.

–En La cu4rta hoja hay ramalazos de electrónica, temas íntimos marca de la casa y guiños a la otra orilla. ¿Se ve ahora más libre en la música para experimentar?

–Creo que ahora te pueden pasar dos cosas: o te bloqueas, no te llega la inspiración, no consigues trabajar con tanta presión, o todo lo contrario, te subes al momento y consigues sacar el lado sano de todo esto, el poder trabajar con más gente, a distancia, el no obsesionarte con lo rápido que va todo... Eso te hace que estés más abierto a inspirarte, a conocer gente, otras historias. Viajar es importantísimo también. Cuando giro por Latinoamérica o Estados Unidos vuelvo siempre con una mochila llena de canciones.

–El álbum transmite una sensación de autodeterminación desde el aprendizaje y el disfrute.

–Es muy muy vitalista, alegre y a la vez muy libre, dinámico, diverso, amplio en los sonidos. Hay también cosas marca de la casa, como tú bien dices, eso te lo voy a robar (ríe). Y hay estilos que también permiten mostrar una faceta de mí que la gente no conoce y eso es gracias a las colaboraciones. Es un disco que también ha nacido gracias al contacto con el público, la gira del año pasado por teatros hizo que pudiera escribirlo. Si uno no sale, se queda encerrado en casa, no conecta con la gente, no viaja y no vive, no tiene nada que contar.

–La fugacidad del presente ¿le asusta o le pone?

–A mí me asustaba y me bloqueó en algún momento porque pensé que ya no iba a ser capaz de inspirarme si no me retiraba, pensé que no estaba hecho para esto. Pero el poder hacer la gira, el ver que la emoción no se pierde nunca, que necesitamos llorar, decir lo que duele, lo que nos gusta, lo que nos hace feliz, las ganas de celebrar que tenemos todo el rato... Eso hizo que no pensara tanto. Ahora me pone muchísimo el sentir que todo es posible y que nunca pasa nada al final. El éxito está en que tú disfrutes de lo que haces y que la gente se sienta identificada con lo que cantas y cuentas.

–Con 34 años recién cumplidos, ¿siente que ha hecho los deberes?

–Todos los días tienes que buscar un momento en el que te sientas satisfecho, uno en el que no te conformes y otro en que te aburras. Es importantísimo para seguir avanzando y si puede ser en el orden contrario al que te he dicho, mejor (ríe). Si eres inconformista por naturaleza es horrible, también si te sientes satisfecho siempre porque tiene un punto pedante, y si te aburres constantemente, hay un problema. Es verdad que soy inconformista, pero también he aprendido a sentirme satisfecho con lo que hago. Y luego está el momento en que dices ya me he aburrido de esto y necesito seguir estudiando, aprendiendo, investigando. Ahí está el éxito, no en un número porque hoy en día lo que es un éxito dura una semana.

–Feijóo ha asegurado que si gobierna España acabará con la Ley Trans y el Ministerio de Igualdad. Usted hizo pública su orientación sexual hace tres años. ¿Se siente comprometido a alzar la voz?

–Siempre alzo mi voz ante las injusticias. Con las leyes hay que tener mucho cuidado porque se consiguen muchas cosas en las que creo que no hay que ir hacia atrás, pero también hay muchas en general, no me refiero a la Ley Trans, que se hacen para el partido, para favorecer votos, más que pensar si realmente están bien establecidas. Hemos conseguido muchas cosas y hay que seguir luchando por mantenerlas. Los derechos humanos hay que defenderlos siempre.

–¿Qué trama con Malú?

–(Ríe) Le estoy escribiendo varios temas. Tengo varios amigos en la industria pero ella es de las que más quiero, con la que tengo más afinidad, con la que puedo estar en pijama, ser quienes somos y trabajar juntos. No hay egos, no vamos de puntillas. La admiro y respeto desde que escucho música. Me pasa como con Niña Pastori, no son conscientes de lo que es para mí escuchar lo que siento en sus voces.

– Y ¿qué viene en el futuro?

–Habrá un impasse antes de que termine la gira en España, iremos a Latinoamérica y Estados Unidos. Y estoy estudiando interpretación y preparando varias cosas. No paro, soy un culo inquieto.