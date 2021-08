Pablo López: “Concert Music siempre ha estado conmigo y me hace sentir en casa”

Juró en 2018 que volvería al año siguiente, lo hizo y este 2021 sigue fiel a su palabra. Pablo López regresa el lunes 9 de agosto (22:30 horas) a un escenario que conoce muy bien y le ha dado grandes noches, el Concert Music Festival de Sancti Petri. Una cita muy especial por varios motivos: "Son factores que exponencialmente se van sumando, por un lado ir a Andalucía, que siempre es un reto porque la forma de actuar del público es más directa; eso es muy hermoso pero también el precio a pagar es más caro, uno se queda como si le hubieran dado una paliza", explica entre risas.

En esos factores influye también la cercanía con la propuesta. "Los promotores del Concert Music, entre ellos Rafa Casillas, siempre han estado a mi lado cuando las luces quizá no estaban todavía sobre mí. Han sido unos benefactores hermosos de mis canciones. Me siento en casa", confiesa.

Uno más, la conexión mágica que el artista es capaz de crear con el público desde el minuto uno. "Es una necesidad para mí, de decirle gracias a la gente aunque sea mirándoles a los ojos. Es algo que creo que puede venir de haber tocado siempre en garitos y hoteles. Como uno no tiene por defecto el beneplácito del público, siempre he tenido la tendencia de comunicarme con ellos directamente para sentirme más en casa, es una manera también de romper esa cuarta pared. Algunos artistas hacen lo contrario y se crea un ambiente totalmente diferente pero también muy hermoso, como con Raphael, al que admiro y con el que trabajo", explica.

Y el último de los factores, importantísimo por lo que conlleva artística y sentimentalmente: Cádiz. "Esto lo sabe mi madre, mi familia, todo el mundo. Cuando voy a Cádiz son días especialmente complicados antes del concierto porque en el público siempre hay siete u ocho que son más artistas que tú –suelta una carcajada–. ¡Es un coñazo tío! ¡Parece que en vez de en un concierto estás en La Voz con Antonio Orozco, Alejandro Sanz y de ahí p’arriba! Y encima que yo soy muy guasón, que hablo mucho en directo y ellos me responden, los cabrones. Cuando sales del concierto en Cádiz por la puerta grande ya está todo hecho. Te acuestas en la cama del hotel pensando que eres Mick Jagger", afirma sobre las sensaciones que esconde actuar en esta tierra.

Para Pablo López "la realidad de un concierto supera todas las vicisitudes", con y sin pandemia, aunque "evidentemente hay espacios preciosos que se han visto afectados, teatros hermosos con butacas vacías, pero la energía lo compensa. Cuando se apagan las luces al empezar se escucha un berrido... La gente está con muchas ganas. Llámame romántico pero cuando estoy de gira, las horas que paso fuera del escenario me saben a poco", admite.

A Sancti Petri el músico llevará la gira Mayday & Stay Tour –"en el escenario estamos literalmente enjaulados", comenta sobre la puesta en escena– con la que presenta su último trabajo titulado Unikornio. Once millones de versos después de ti, del que además es productor. En esas canciones se vuelve a mostrar, como es habitual, desde la descarnada desnudez de la primera persona. "Cada vez es más explícito lo que cuento pero, al mismo tiempo, más me conecto con la gente. Las canciones son casi una terapia, descubres cosas de ti que no conocías pero a la vez te plantean muchas dudas. Un lío –ríe–. Soy casi un cantautor cinematográfico. Me encantaría hacer la banda sonora de una peli. De momento la hago para lo que tengo en mi cabeza". La próxima sesión, en Chiclana.