Un maratón de series rodadas en Cádiz para ver este fin de semana pasado por agua

Una de las escenas de la 'Última de la Fila', una serie rodada en la costa de Cádiz

Que Cádiz se ha convertido en uno de los escenarios más atractivos para atraer grandes producciones audiovisuales no es ningún secreto. Desde el famoso baño en La Caleta de Halle Berry durante el rodaje de la película ‘Muere otro día’, la Tacita de Plata se ha impuesto como uno de los mejores lugares para acoger numerosos rodajes.

Y no solo en la ciudad de Cádiz, los paisajes costeros, monumentos, calles, plazas y sierras de la provincia gaditana también han sido un escenario único para los rodajes. Conil, Tarifa, Jerez, Chiclana, Barbate, Vejer, Zahara de la Sierra… el listado es bastante amplio, al igual que lo son las series y películas donde se reflejan estos escenarios.

Así que, si este fin de semana tu plan es quedarte en el sofá, toma nota de estas series y películas con acento gaditano que podrás ver en algunas plataformas audiovisuales:

Series rodadas en Cádiz

Una de las producciones que más dieron que hablar fue la serie de Daniel Sánchez Arévalo, realizada para Netflix, ‘Las Últimas de la Fila’. Un viaje de amigas por la costa de Conil, Tarifa y el casco histórico de Vejer te llevarán por estos escenarios mientras descubres la historia de cinco mujeres treintañeras, íntimas amigas desde la niñez y que organizan una escapada porque a una de ellas le han diagnosticado cáncer.

Otra de las producciones más populares, disponible en Netflix y Prime Video, es Top Boy, que rodó su segunda temporada en el verano de 2021 en Cádiz. Esta ficción británica narra la historia de unos jóvenes que se mueven en el mundo de las pandillas y las drogas de una zona de Londres. De hecho, algunos miembros del equipo de grabación aprovecharon su estancia en Cádiz para disfrutar de sus playas, como en el caso del actor Michael Ward, quien se dejó ver por la costa gaditana.

Otra de las series internacionales más famosas es The Crown, que rodó su quinta temporada en lugares tan especiales de la costa gaditana como la playa de Bolonia y Baelo Claudia (Tarifa), donde se puede ver al personaje de Diana de Gales visitando el Conjunto Arqueológico. Además de estos parajes, también se puede ver el Hospital de Mora y algunos emplazamientos de Jerez convertidos en Alejandría.

Uno de los rodajes más recientes es la serie Kaos, que se estrenó en 2024 en Netflix y cuenta con 8 capítulos en esta primera temporada. Está ambientada en el año 2020, tiene 8 capítulos en la primera temporada y el protagonista es Jeff Goldblum, actor que interpreta a un inseguro y vengativo Zeus. En la historia de 'Kaos' se lucha por el poder, el amor y la muerte, ofreciendo un mensaje de esperanza con unos nuevos héroes poco convencionales. La serie es una nueva versión contemporánea de la mitología griega.