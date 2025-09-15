Del chapuzón de Halle Berry en La Caleta a vivir un San Fermín por las calles: este vídeo confirma que Cádiz es el mejor plató de rodaje

Todas las historias merecen ser contadas, pero el escenario donde se contextualicen le aporta un plus a la ficción. Por ello, con motivo del South International Series, el Ayuntamiento de Cádiz ha reafirmado, con un vídeo promocional, que Cádiz es un excelente plató de rodaje para películas y series.

La riqueza histórica de Cádiz, su cultura y paisajes hacen de esta tierra un escenario incomparable. La ciudad en sí cuenta con más de 3.000 años de historia, en la que se refleja la huella de diferentes civilizaciones en sus monumentos, calles, edificios y lugares de interés como el Teatro Romano o el Yacimiento Arqueológico ‘Gadir’, entre otros.

De hecho, Cádiz cuenta con un mapa cinéfilo en Andaluciadestinodecine.com que podrás consultar para hacer una ruta por los lugares donde se han grabado películas como Muere Otro Día, Alatriste, Knight & Day y Antes de la Quema, entre otras. Un itinerario que te llevará a recorrer el barrio del Pópulo, la Catedral de Cádiz, la Avenida Campo del Sur, el Gran Teatro Falla, La Caleta, el Parque Genovés y la calle Ancha, entre otros emplazamientos del casco histórico gaditano.

De Halle Berry a Tom Cruise y Cameron Diaz

Estos actores de Hollywood son solo algunos de los más recordados del plató de rodaje que ha sido Cádiz en los últimos años. La película Muere Otro Día marcó un antes y un después en la playa de La Caleta, tras el chapuzón de la actriz Halle Berry y su posterior salida del agua en busca de Pierce Brosnan, que interpretaba a James Bond. Un rodaje hace más de 20 años en el que por unos días Cádiz se convirtió en La Habana.

Otro de los momentos más recordados por los gaditanos fue durante el rodaje de ‘Knight and Day’, en el año 2009. El centro de Cádiz, concretamente la calle Ancha, asistió a un auténtico San Fermín en el que Tom Cruise y Cameron Diaz huían en moto rodeados de una estampida de toros bravos.