Esta es la famosa película que se rodó en Cádiz en la que Cameron Diaz y Tom Cruise fueron protagonistas

Tom Cruise y Cameron Díaz durante el rodaje de 'Knight and Day' en el año 2009

La famosa actriz de Hollywood, Cameron Díaz, ha puesto a la ciudad gaditana en el foco de interés mediático tras confesar que tiene familia originaria de Cádiz. Ha sido durante la promoción de su nueva película de Netflix, ‘De vuelta a la acción’, donde la actriz ha reconocido para la revista Fotogramas que “de ahí viene Díaz”.

Durante la entrevista no solo ha confesado este dato personal, también ha recordado algunos momentos que vivió junto a su compañero de rodaje, Tom Cruise, durante el rodaje en Cádiz de ‘Knight and Day’, traducida como ‘Noche y Día’ en el año 2009. «Estaba en el asiento trasero de una moto con Tom Cruise y toros corriendo al lado. ¡Qué locura! No lo haría ahora, tengo familia», expresó la actriz entre risas.

Momento del rodaje en Cádiz al que hace referencia Cameron Díaz durante la entrevista / LOURDES DE VICENTE

Cabe recordar que, en aquel año, el centro de Cádiz vivió una persecución histórica que dio la vuelta al mundo cinematográficamente. Por la calle Ancha circularon toros bravos, (como si fuera San Fermín) así que permanecieron cerradas varias calles como la de San Antonio, Novena y Cánovas del Castillo, con sus aledañas que daban acceso a la principal.

Así fue el rodaje en Cádiz de la famosa película 'Knight and Day', de Cameron Díaz y Tom Cruise, en 2009 / Joaquín Pino Conde

Sinopsis de ‘Noche y Día’

Ahora que Cameron Díaz ha recordado este momento vivido en Cádiz, te animamos a disfrutar de una tarde de cine con esta comedia de acción en la que es protagonista junto al actor Tom Cruise. La película se estrenó en el año 2010 y actualmente puedes verla en plataformas digitales como Prime Video, Netflix o Disney +.

Según la sinopsis publicada en Fotogramas, la protagonista tiene una cita a ciegas con un hombre que resulta ser un espía. Por ello, se ve envuelta en un viaje por todo el mundo para salvaguardar una poderosa batería que posee la llave de una fuente de energía infinita. Agentes secretos le buscan a él por traidor y ella busca la verdad sobre lo que hay detrás del breve flirteo con un apuesto desconocido en un aeropuerto y que desencadena una caza por todo el mundo.