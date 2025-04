El Cádiz CF planta cara al viento pendiente de Ontiveros

La primera plantilla del Cádiz CF se ejercitó este pasado miércoles en las instalaciones de El Rosal, de cara a seguir preparando el choque contra el Elche del próximo fin de semana (sábado, 18:30 horas). La atención está sobre Ontiveros porque está llevandoa cabo un trabajo menor debido a unas molestias.

Los jugadores realizaron un trabajo intenso en el campo principal de la ciudad deportiva -el denominado Ramón Blanco-, pero con la enorme dificultad del viento reinante; un levante que tuvo rachas muy fuertes y que fuer un problema con los desplazamientos del balón en largo.

Las condiciones meteorológicas no ayudaron, si bien no restó un ápice de intensidad al trabajo de los pupilos de Gaizka Garitano, que se aplicaron de manera ejemplar sabedores de que están en un momento de la temporada en el que no pueden jugar con fuego.

Para este jueves, también a partir de las diez y media de la mañana, el Cádiz CF tendrá una nueva sesión preparatoria aunque en este caso se llevará a cabo en el estadio Nuevo Mirandilla, donde el viento de levante que aún se anuncia para hoy será más llevadero.

Las miradas estarán este día muy encima de Javier Ontiveros, ya que en las dos primeras sesiones de trabajo no pudo realizar el trabajo junto al grueso del grupo. El marbellí se está tratando y cabe esperar que se asome al césped en las dos sesiones que todavía faltan. Ontiveros lleva varios partidos lejos de su mejor nivel, pero no cabe duda que es un jugador determinante que en cualquier momento puede resolver un partido.

Después de la cita preparatoria de este jueves, al Cádiz CF le restará el entreno del viernes que, en esta ocasión, será en El Rosal posiblemente acompañado por la lluvia de la nueva borrasca que alcanzará la península.