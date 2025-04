Unos recién casados reciben 'palazos de arroz' en su boda: "No os vuelvo a hablar en la vida"

Una de las grandes tradiciones cuando una pareja se casa es tirarles arroz al salir de la iglesia, esto supuestamente hace que el matrimonio tenga un futuro próspero. Con el paso del tiempo cada vez son menos los invitados que deciden seguir esta tradición y cambia el arroz por los pétalos para que el momento sea más bonito y menos incómodo para los recién casados, ya que tiene que ser incómodo deshacerse de todos los granos de arroz que se meten por cualquier lugar.

Hace un par de días, aparecía en TikTok a través de la cuenta de Lola Giner Moya (@lolagm4) el vídeo de unos novios que salían a la puerta de la iglesia y sus invitados los recibían con "palazos" de arroz, puede que en su día les pareciera una buena idea o incluso divertida, pero lo cierto es que los novios no pensarían lo mismo. La pareja se vio sorprendida por una cantidad de arroz industrial que algunos de los invitados les tiraban incluso con palas, algo que ha desatado multitud de comentarios en redes sociales.

La lluvia de arroz que recibe la pareja es tal que incluso hasta el traje del novio cambia de color y se tiñe de blanco, la novia al final del vídeo tiene que quitarse con gran esfuerzo el velo para poder valorar lo que ha ocurrido. A pesar de no haber vivido uno de los mejores momentos de su vida, la pareja muestra su mejor versión y sonríen un tanto forzadamente y se dan un beso sellando su amor entre los invitados que los esperaban en la puerta.

Las redes sociales parecen haber mostrado más empatía por la pareja recién casada que sus propios amigos y es que valoran que este momento de la salida de la iglesia es único y que los trajes que llevan los novios para ese día son bastante caros como para arruinarlos de esta manera. Los comentarios son de toda índole, pero sobre todo de apoyo a la pareja que vio como su día se veía enturbiado por esta lluvia incesante de arroz, que les valdría para toda una vida de paellas.

Estos son algunos de los comentarios más destacados de la publicación: "El típico cuñado que no sabe cuando parar la broma"; "Y así amigos es como unos “invitados” se cargan el mejor momento de una boda por tener más protagonismo que los novios"; "Imagínate llevar tanto tiempo planeando todo y que vayan dos supuestos amigos, quieran hacerse los graciosos y te arruinen el día"; "No es broma. Entre los dos pueden llevar encima más de 4000 euros (trajes, peluquería, maquillaje, zapatos, ramo…) que te lo estropeen así sin gracia ninguna…"; "pelo, vestido, maquillaje, ramo, recuerdo... todo destrozado"; "De los momentos más bonitos de una boda completamente estropeados … Soy yo y no llegan ni al cóctel".

Viendo estas reacciones desmedidas a la hora de lanzarles arroz a los recién casados ya hay muchas iglesias que no permiten que se les tire arroz a los novios, por eso a día de hoy hay quienes optan por pétalos de flores o confeti, para que este momento pueda ser recordado de una buena manera y no como la peor parte del día de la boda.