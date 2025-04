Entradas para el concierto de Jennifer López en Cádiz: se pueden comprar a partir de este día

Ha sido una de las noticias musicales más destacadas de esta semana: Jennifer López actuará en Cádiz este verano en el estadio Nuevo Mirandilla dentro de su gira internacional 'Up All Night'. Y este miércoles se ha conocido ya la fecha en la que se podrán adquirir las entradas para acudir al concierto que dará el 10 de julio. Según Last Tour, la promotora del evento, el público general podrá comprarlas a partir del 16 de abril en la web enterticket.es aunque previamente, desde el 14 de abril a las 12:00 horas y hasta el 16 de abril a las 09:00 horas, los clientes de Banco Santander tendrán acceso a una preventa exclusiva. Lo que por ahora no se sabe aún es el precio de las localidades.

Jennifer López, concierto en Cádiz

Jennifer López, una de las artistas más influyentes en la actualidad, llegará a Cádiz con su tour 'Up All Night' con el que recupera sus giras internacionales. En total, la diva tiene confirmadas seis citas en España para este verano: Pontevedrad (8 de julio), Cádiz (10 de julio), Málaga (11 de julio), Madrid (13 de julio), Barcelona (15 de julio) y Bilbao (16 de julio).

El show de Jennifer López en Cádiz será uno de los eventos musicales más mediáticos de esta década en la provincia gaditana. Las escuchas de sus canciones suelen arrojar cifras millonarias de los que buenos ejemplos son 'On the Floor' o en 'Let's Get Loud'. La primera acumula casi 735 millones de reproducciones, la segunda unas 433 millones. A 'On The Floor' también hay que atribuirle las otras más de 520 millones de reproducciones que le atribuye la app a la versión Radio Edit.

Su trabajo más reciente es realmente la banda sonora de su película autobiográfica, This is Me...Now (Nuyorican Productions, 2024). Precisamente, el pasado verano la cantante se vio obligada a cancelar su gira veraniega This is Me...Live en EEUU por motivos familiares. “Por favor sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario”, precisó en un comunicado desde su página web. Ahora, un año después, retoma su vida en los escenarios con conciertos por toda Europa. Cádiz será una de esas paradas.