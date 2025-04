Jennifer López actuará en Cádiz en concierto el próximo 10 de julio

La cantante Jennifer López actuará el próximo 10 de julio en Cádiz en un concierto en el estadio Nuevo Mirandilla. La confirmación de la artista supone la de mayor impacto de todos los conciertos que tendrán lugar este verano en la provincia gaditana.

Jennifer López llegará a Cádiz dentro de su gira europea para presentar Up All Night. Bajo una gran expectación, después de días alimentando los nervios de sus fans, este gira internacional supone su vuelta a los escenarios tras la cancelación de su tour en EEUU del verano pasado. En el post se dirigió a sus fans de todo el mundo anunciando que dará algunos shows exclusivos, prometiendo que será un verano increíble de reencuentro con su público. En pocos segundos, la publicación ya tenía más de miles me gusta.

La actriz aterrizará en en el estadio Nuevo Mirandilla para el mes de julio. Por esas mismas fechas, dentro del ciclo Cádiz Music Stadium, el feudo cadista acogerá los directos de otros artistas nacionales como Manuel Carrasco o Antoñito Molina. Y también otros de renombre como será el de Il Divo. Como curiosidad, la artista aterrizará en Cádiz tan solo un día antes de que uno de sus ex, el cantante Marc Anthony, actúe también en la capital gaditana.

Las entradas para el concierto de Jennifer López en Cádiz saldrán a la venta en la web oficial de la cantante estadounidense en los próximos días.

En España, la artista pasará por las siguientes localidades:

Pontevedra: 8 de julio - Parque Tafisa

Cádiz: 10 de julio - Estadio Nuevo Mirandilla

Málaga: 11 de julio - Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga

Barcelona: 15 de julio - Sant Jordi Club

Bilbao: 16 de julio - BEC

Las canciones más famosas de Jennifer López, una de las grandes divas de los 90

El show de Jennifer López en Cádiz será uno de los eventos musicales más mediáticos de esta década en la provincia gaditana. Jlo, abreviatura de su nombre en clave artística, es una de esas figuras internacional que mueven cifras de escuchas mareantes. La prueba está en On the Floor o en Let's Get Loud. La primera acumula casi 735 millones de reproducciones, la seguna unas 433 millones. A On The Floor también hay que atribuirle las otras más de 520 millones de reproducciones que le atribuye la app a la versión Radio Edit.

Más contexto sobre sus números. Tal como aclara la promotora en la nota de prensa, López ha generado más de 3 mil millones de dólares en taquilla a nivel mundial, ha vendido más de 80 millones de discos y ha acumulado miles de millones de reproducciones y visualizaciones de su música y videoclips.

El impacto de canciones como Let's Get Loud es previo a la existencia de apps como Spotify. Esta canción de 1999 recorrió el mundo entero, acaparó radios y cadenas de televisión durante años. A día de hoy es reconocible de lejos.

Su trabajo anterior es realmente la banda sonora de su película autobiográfica, This is Me...Now (Nuyorican Productions, 2024). Precisamente, el pasado verano la cantante se vio obligada a cancelar su gira veraniega This is Me...Live en EEUU por motivos familiares. “Por favor sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario”, precisó en un comunicado desde su págin web. Ahora, un año después, retoma su vida en los escenarios con conciertos por toda Europa y pasará por Cádiz.