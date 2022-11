Halle Berry hace un guiño a Cádiz recordando el baño que se dio en la playa de La Caleta

La película Die Another Day (Muere otro día en España) marcó un antes y un después en la playa de La Caleta. Convertida en La Habana, el balneario de La Palma simulaba ser un hotel y el castillo de San Sebastián se convirtió en un hospital durante varios días. Sin embargo, el momento estelar fue ver salir a Halle Berry del mar. ¿Quién no ha intentado alguna vez salir del agua con el mismo estilo que ella? Esas imágenes de la actriz estadounidense dándose un baño en la playa de La Caleta y saliendo del mar con tanta elegancia dieron la vuelta al mundo; y ahora se cumplen 20 años. La mismísima Halle Berry ha compartido un vídeo para recordar ese momento bajo el título “Hace 20 años” y con el que será siempre su James Bond favorito: Pierce Brosnan, quien encarnó por cuarta y última vez a este personaje. La actriz ha querido rememorar aquellos momentos y haciéndole un guiño a la capital gaditana, el vídeo ya suma más de 103.000 me gusta y 2.763 comentarios. Las reacciones no se han hecho esperar y es que, la capital gaditana fue escenario de una película con gran éxito internacional y dieron lugar a unas imágenes icónicas en la historia del cine. A continuación, puedes ver el vídeo que ha compartido la actriz estadounidense en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Halle Berry (@halleberry)