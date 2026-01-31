Esta es la calle de Alejandro Sanz: en ella se puede leer los versos de un poema que el artista dedicó a este pueblo mágico de Cádiz

Inscripción de la calle de Alejandro Sanz en Alcalá de los Gazules donde reza un poema dedicado al pueblo de su familia materna

Tras el estreno de la serie documental ‘Cuando nadie me ve’ en Movistar Plus+, donde se hace un viaje emocional de la historia de Alejandro Sanz, sus orígenes flamencos, sus rutinas y su lado más cotidiano, es inevitable mencionar el pueblo de Cádiz donde el artista madrileño creció junto a su familia materna.

Alcalá de los Gazules, que ha sido distinguido como el pueblo más mágico de Andalucía 2026, acapara todas las miradas pues en los próximos meses abrirá el espacio museístico Alejandro Sanz Experience, donde se podrá recorrer diferentes salas para conocer el pasado, el presente y el futuro de uno de nuestros artistas más universales, no solo su faceta artística, también la personal de Alejandro Sánchez Pizarro.

Con todo el foco mediático puesto en Alejandro Sanz y, por consiguiente, en este pueblo gaditano en el que vive su familia materna, Alcalá de los Gazules se ha convertido en el más famoso de la provincia de Cádiz. Los fans de Alejandro Sanz podrán recorrer los pasos de la juventud de este artista, así como los lugares familiares, como el restaurante Casa Pizarro, regentado por tres generaciones de su familia materna.

Un poema dedicado a Alcalá de los Gazules

Este paseo entre sus pintorescas calles blancas y encaladas te llevará a descubrir una calle que lleva su nombre. Muy cerquita del restaurante familiar de Alejandro Sanz, se encuentra una placa que el mismo artista inauguró y en la que reza el siguiente poema dedicado a Alcalá de los Gazules.

“Pobre de aquel pobrecito que no conozca Alcalá. Casas blancas, gente de oro, sol de estaño la salá… Es chiquito mi tesoro… Plaza alta y madrugá. Un espejo y las estrellas, es la sierra que va al mar. Pobre del pobrecito que no conozca Alcalá, que no aprenderá en su vida por qué en este pueblo todos sabemos volar”.