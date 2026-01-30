Este es el restaurante de la familia de Alejandro Sanz en Alcalá de los Gazules: tradición y sabor junto a fotografías del artista en su salón interior

Hablar de Alcalá de los Gazules es hablar de naturaleza, calma, vecindad, cultura, historia y, sobre todo, gastronomía. Tradición y sabor son dos pilares fundamentales que se basan en el buen hacer de la cocina alcalaína a la que no hay quien se resista. Uno de los restaurantes de referencia en este pueblo mágico de Cádiz es Casa Pizarro, que estaba regentado por Francisco Pizarro, Tío Paco, como le llamaba su sobrino, Alejandro Sanz, hasta que falleció a los 82 años en 2018.

Desde que abriera en 1949, este restaurante ubicado en una de las zonas más emblemáticas del pueblo ofrece una experiencia culinaria basada en la autenticidad de los productos locales y el sabor de las recetas de siempre. Un legado culinario que mantiene Javier Pizarro, con una propuesta gastronómica que mantiene los sabores de antaño. El propio establecimiento explicó que el cantante "es primo hermano de nuestro actual gerente, sobrino de los anteriores y nieto de la primera generación que abrió el restaurante allá por el 1949, por parte de su madre, María Pizarro". Incluso en el restaurante hay una parte dedicada a él con fotografías del artista.

El propio Alejandro Sanz ha recordado alguna vez en sus redes sociales los recuerdos de Casa Pizarro y cómo vivía aquellos veranos en los que parecía que el tiempo se detenía. “Encima del restaurante de mis tíos Paco y Ángel, estaba la casa de mi abuela María, madre de mi madre, donde mi hermano y yo pasábamos muchos veranos. La puerta de en medio era la puerta de entrada había una escalera empinadísima y en el balconcito acristalado era donde mi abuela se ponía a coser... Alcalá de los Gazules (Cádiz)”.

Restaurante Casa Pizarro, una institución gastronómica

Hace 77 años desde que el restaurante Casa Pizarro abriera sus puertas, comenzando como una pequeña venta familiar que servía comida casera a los viajeros y lugareños de Alcalá de los Gazules. Varias generaciones de la familia Pizarro se han dedicado a poner en valor la gastronomía local, convirtiéndose en un restaurante de referencia en La Janda.

Situado en Paseo de la Playa, en la desembocadura de la calle Alejandro Sanz, que inauguró el mismo artista y donde reza el poema que le dedicó a este pueblo gaditano: “Pobre de aquel pobrecito que no conozca Alcalá. Casas blancas, gente de oro, sol de estaño la salá… Es chiquito mi tesoro… Plaza alta y madrugá. Un espejo y las estrellas, es la sierra que va al mar. Pobre del pobrecito que no conozca Alcalá, que no aprenderá en su vida por qué en este pueblo todos sabemos volar”.

Venir a visitar Alcalá de los Gazules será también un motivo para pasear por la calle de uno de los cantantes más destacados del panorama musical y sentarte en la terraza de su restaurante familiar para saborear la tradición y los productos frescos de la localidad. Recetas familiares basada en guisos caseros como la berza gaditana, carnes ibéricas a la brasa, carrilladas en salsa, quesos, tapas y una gran variedad de platos para disfrutar de una experiencia gastronómica equilibrada entre la sierra y la costa gaditana.