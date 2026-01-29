Es el pueblo de Cádiz más mágico de Andalucía y donde Alejandro Sanz vivió su infancia y adolescencia: "Pobre de aquel que no conozca Alcalá"

Abrazado por el Parque Natural de los Alcornocales se encuentra Alcalá de los Gazules, un pueblo gaditano que ha sido elegido como el más mágico de Andalucía este 2026, por la Red Pueblos Mágicos de España. Un rincón donde la magia reside en su gente, sus calles blancas, su historia, tradiciones, gastronomía y su rico entorno natural.

Es en este pequeño rincón de La Janda donde Alejandro Sanz vivió los días más dulces de su infancia y de su adolescencia, rodeado de su familia materna. El artista internacional creó aquí recuerdos inolvidables que le acompañan por todo el mundo junto a su música. Aunque el cantante naciera en Madrid, sus raíces maternas se encuentran en Alcalá de los Gazules y los recuerdos de su niñez.

El mismo cantante ha recordado en algunas ocasiones cómo eran esos veranos en este pueblo de Cádiz. “Los viajes en el 600 a Andalucía duraban doce, catorce o dieciséis horas para llegar a Cádiz. ¡En verano, con ese calor y los camiones aquellos! Eran horas para pasar Despeñaperros”. Veranos en los que este Capitán Tapón también disfrutaba de la playa como un adolescente más, concretamente la del Rinconcillo en Algeciras.

Sus primos y sus tíos viven en Alcalá de los Gazules, y en varias ocasiones Alejandro Sanz ha hablado de esto en televisión: “Los dos son de Alcalá de los Gazules, el pueblo más bonito de España”, llegó a decir en una entrevista para El Hormiguero, donde sus familiares estaban entre el público. Además, cada vez que añora su pueblo, utiliza sus redes sociales para recordarlo: “Siempre he pensado que uno puede salir de Alcalá de los Gazules el tiempo que haga falta, pero es imposible que Alcalá salga de uno”.

Alejandro Sanz Experience

En el pueblo podrás ver una placa en la que reza un poema que Alejandro Sanz le dedicó al pueblo de su familia matera: "Pobre de aquel pobrecito que no conozca Alcalá, casas blancas, gente de oro, sol de estaño, la salá. Es chiquito mi tesoro... Plaza Alta y madrugá"

Recorrer las calles de Alcalá de los Gazules es regresar a esos veranos de la infancia que recuerda Alejandro Sanz y cuyos recuerdos estarán presentes en Alejandro Sanz Experience, un espacio museístico que se ubicará en La Casa Diañez, en la zona más alta de Alcalá de los Gazules. Un espacio en el que podrás viajar por los lugares de la adolescencia del artista, desde sus primeros pasos hasta que se convirtió en una estrella de la música.

Alejandro Sanz Experience será un homenaje a su dilatada carrera en el que las imágenes, los objetos, la iluminación y sobre todo la música dejen atmósferas sugerentes y donde los detalles de la vida y la obra de Alejandro Sanz, afloran en cada uno de los espacios que lo componen. Un recorrido por su vida, a través de los objetos personales, de sus canciones, de las cartas de sus fans, de su labor solidaria, con los más necesitados y con el planeta, pero también en el que el visitante disfrutará de recuerdos interactivos que promueven el juego y el descubrimiento.