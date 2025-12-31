Es una de las Ventas de Cádiz favoritas del chef José Andrés y a la que ha vuelto por Navidad: cocina casera en el pueblo más mágico de Andalucía

La gastronomía de Cádiz nunca deja de sorprender al chef José Andrés. Cada vez que tiene la oportunidad, el reputado chef español visita la provincia de Cádiz y hace un tour gastronómico para disfrutar de la autenticidad y del buen hacer de sus cocinas.

En fechas como esta, donde no se deja de disfrutar de los platos caseros y de los mejores productos frescos, el chef ha estado saboreando la Nochebuena en Algeciras, donde no ha dudado en visitar el Mercado de Abastos, también llamado Ingeniero Torroja Puerta de Levante.

Continuando con su ruta gastronómica navideña el chef ha regresado a uno de sus rincones favoritos: la Venta Caracena. “En estos días de Navidad hemos tenido la oportunidad de coincidir con el chef José Andrés. Le hablamos de historia, del pueblo, del patrimonio y de cómo intentamos contar el territorio desde dentro y con cercanía”, ha explicado @ruta_gazules en su Instagram, acompañado de una fotografía del chef en esta Venta de Alcalá de los Gazules.

Cocina casera y rodeado de naturaleza

La Venta Caracena lleva desde el año 2000 siendo un referente de la gastronomía tradicional de Alcalá de los Gazules. Se encuentra ubicada en un enclave privilegiado del Parque Natural de Los Alcornocales, donde ofrecen una experiencia culinaria única donde la tradición y la calidad se funden en cada plato. Aquí los productos locales y las recetas de toda la vida lo han convertido un destino gastronómico de primer nivel.

En su anterior visita, el chef José Andrés alabó sus papas aliñadas, que las definió como “increíbles”. También destacó “el gazpacho caliente y la berza de tagarninas”, como algunos de los imprescindibles que tienes que probar de su carta.