Este restaurante de Medina Sidonia es la perdición para los amantes de la carne: sirven platos muy contundentes a precio razonable

Los amantes de las carnes encontrarán en Medina Sidonia todo lo que estaban buscando. Platos contundentes, de buena calidad y a buen precio, es todo lo que ofrece el restaurante El Castillo de Medina Sidonia, que este 2026 ha vuelto a ser recomendado por la Guía Gastro de El País.

Los expertos gastronómicos han incluido este restaurante de Medina Sidonia, que en 2025 fue recomendado también en esta prestigiosa guía, como uno de los lugares que no te debes perder este nuevo año. Así que, si eres amante del buen comer, no esperes más y visita este restaurante de uno de los pueblos más navideños de Cádiz.

“Contundencia y sabor”, describen los expertos gastronómicos a este restaurante asidonense. “La familia Ballesteros advierte siempre antes de pedir: los platos son contundentes. Tampoco pasa nada por pedir luego una fiambrera para llevar, están acostumbrados. Las carnes y los guisos, acompañados de patatas fritas caseras, que son su fuerte. Precio medio: 25 euros”, detallan en la Guía Gastro 2026.

El restaurante Hotel El Castillo de Medina Sidonia, reconocido por la Guía Michelin, ofrece platos de elaboración tradicional, en un ambiente familiar y tranquilo. Se encuentra en la calle Ducado de Medina Sidonia. Este establecimiento alberga un bar que ofrece una amplia selección de vinos y licores, mientras que en su restaurante podrás dejarte sorprender por sus platos típicos de la comarca y su terraza con impresionantes vistas.