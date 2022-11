Baelo Claudia aparece en 'The Crown' pero no la sitúan en Cádiz

La última temporada de la archiconocida serie ‘The Crown’ ya ha arrancado y con ella podemos disfrutar de algunos enclaves de la provincia de Cádiz. Sin embargo, en ningún momento mencionan o sitúan a la provincia en su mapa ficticio y es algo que a muchos gaditanos les ha llamado la atención.

Bolonia y Baelo Claudia hacen su aparición estelar en el primer capítulo, haciendo gala de la joya romana que atesora la provincia. Su protagonismo dura más de medio minuto y entre las columnas de la basílica aparece la estatua de Trajano, localizada en este conjunto arqueológico, posterior a Tiberio (a quien la familia real británica viene a visitar).

"Lady Di" visitó Baelo Claudia.Al igual que en la tercera y cuarta temporada, The Crown volvió a grabar escenas en el Campo de Gibraltar. En esta ocasión las ruinas romanas simulan ser Villa Jovis (Capri, Nápoles). pic.twitter.com/Z4tSbJeHk8 — Juan Antonio Cruz (@JuanAntonioCrz) November 10, 2022

No es de extrañar que la serie eligiera este enclave tan mágico para simular Italia, aunque el encanto de Bolonia tenga poco que envidiar a la costa italiana. Desde luego, para los fans gaditanos, es un orgullo poder ver en su serie favorita los lugares por los que paseamos a diario y los sentimos nuestros. Sin embargo, muchos se han asombrado de que, aunque se rodara en la playa de Bolonia (Tarifa), ‘The Crown’ sitúe este complejo romano en Italia, concretamente en las playas de Capri.

En este primer capítulo vemos a la familia del príncipe de Gales, que se desplaza hasta allí para intentar superar la grave crisis del matrimonio entre Carlos de Inglaterra y la princesa Diana de Gales. Observando las imágenes ya podemos presumir de que la familia real estuvo en Baelo Claudia, aunque solo sea en la ficción. Durante la escena simulan las playas de Capri y la residencia del emperador Tiberio.

Ruinas Romanas de Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz) simulando ser Villa Jovis (Capri, Nápoles) en la 5ª temporada de The Crown. #MagicCádiz pic.twitter.com/r3CjQ5rfuX — Adrián Pérez (@adrian_perezh) November 10, 2022

Sin embargo, Baelo Claudia no ha sido la única a la que han situado en el otro extremo del mapa. La provincia de Cádiz se refleja en numerosas escenas durante la serie. De hecho, a Jerez de la Frontera la han transformado en Alejandría, Egipto, en el año 1946. Tal ha sido su transformación que incluso tiene mar. Ya se sabe, no hay nada que la ficción no consiga realizar.

Para visitar el conjunto arqueológico de Baelo Claudia los horarios son de martes a sábado, de 9:00 a 18:00 horas. Domingos, festivos y lunes víspera de festivo de 9:00 a 15:00 horas. Lunes cerrado. En cuanto al precio, tiene un coste de 1,50 euros y gratuita para los ciudadanos de la Unión Europea acreditados. Para conocer más detalles de la exposición permanente, visitas e información sobre el museo puede consultar esta web.