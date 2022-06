El rival directo del Cádiz CF que quiere tirar la casa por la ventana por dos cracks

El mercado veraniego de fichajes calienta motores a la espera de que empiecen a desatarse los movimientos a partir del próximo mes de julio. En el Cádiz CF permanecen atentos a todo lo que se cuece y trabajan con discreción con la intención de fortalecer la plantilla para volver a pelear por el objetivo de la permanencia en Primera División.

Hay jugadores que quedan libres y deben decidir su futuro en próximas fechas. Entre los que buscan nuevo destino hay dos viejos rockeros a los que todavía les queda marcha.

Se trata de Marcelo y Dani Alves. El primero ha dicho adiós al Real Madrid y el segundo no continúa en el Barcelona. Los tienen una exitosa trayectoria. Sus respectivos clubes no cuentan con ellos para el curso venidero.

Alves, a sus 39 años, quiere seguir en activo con la idea de pujar por un puesto en la convocatoria de la selección de Brasil para participar en el Mundial. El lateral derecho se ha ofrecido a varios equipos de Liga española. No es el caso del Cádiz CF, que necesita un jugador para esa zona de la defensa (Carlos Akapo u otro si al final no renueva el ilicitano) aunque no contempla la incorporación del ex azulgrana ni el jugador tampoco ha llamado al conjunto amarillo.

El equipo que sí parece querer contar tanto con Alves como con Marcelo (34 años) es el Real Valladolid, recién ascendido a la máxima categoría y por tanto rival del Cádiz CF en la dura pugna por la salvación.

El dueño del club pucelano es el ex futbolista Ronaldo Nazario, que pretende incorporar a sus compatriotas según informa el periodista brasileño Rafael Reis, perteneciente a UOL Esporte.

Se trata de una apuesta personal de Ronaldo, que -según Reis- considera que con los dos jugadores aumentaría la calidad técnica del equipo y además podrían ser un polo de atracción para patrocinadores que quieran apoyar al cuadro blanquivioleta.

Marcelo también maneja una oferta del Milan (campeón de la Liga italiana) y tiene otras propuestas encima de la mesa. Ahora debe tomar una decisión.