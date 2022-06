Negredo y su agradecimiento a la afición del Cádiz CF

Álvaro Negredo vivió en el Cádiz CF una temporada 2021/22 con dos caras opuestas. Pasó de ejercer el papel de suplente con Álvaro Cervera a convertirse en la referencia en ataque tras la llegada de Sergio González.

El delantero participó en 34 partidos de Liga (más de 2.150 minutos) y con siete goles fue el máximo anotador del equipo junto con Anthony 'Choco' Lozano. El madrileño firmó tres tantos más en la Copa del Rey, en la que jugó cinco encuentros (más de 250 minutos).

Su buen rendimiento en la segunda vuelta le valió la renovación antes incluso de que acabase el curso. Una vez finalizado, hace una valoración en los medios oficiales del club.

Balance de la temporada: "Bueno, sobre todo, por como ha acabado. Ha sido un año muy duro con momentos en la temporada en los que las cosas no han ido tan bien como esperábamos, nos costaba mucho ganar en nuestro campo. También hubo un cambio de entrenador, que quiere decir que las cosas no van bien. Los jugadores no estábamos haciendo el trabajo bien, el cuerpo técnico tampoco y al final es la decisión que se suele hacer porque no puedes echar a 25. El equipo creyó hasta el final y pudimos conseguir el objetivo de una forma angustiosa, pero también se disfruta más de esa manera".

El mejor momento: "El partido en Vitoria es el que nos vamos a quedar todos y el que más se va a recordar, pero ha habido otros momentos muy buenos con partidos que hemos jugado muy bien. Ganamos fuera de casa arropados por muchísima gente que viajó con nosotros y teniendo la fortuna de que otros equipos fallaron, conseguimos el objetivo. Siempre es importante ganar, aún más con la repercusión que tiene cuando ganas a un equipo como el Barcelona. Quizás no estaban en su mejor momento, lo supimos aprovechar y disfrutamos mucho de ese momento, y de muchos otros".

El peor momento: "No conseguir ganar en casa. Se nos hacía muy cuesta arriba el tener a la gente apoyándonos y que no disfrutaran del todo del partido. Para mí eso es lo más duro, no haberle correspondido a la afición con más victorias en nuestro campo".

Mensaje a la afición: "Solo se puede decir gracias por como nos han apoyado, por el respeto que han tenido por nosotros y por todo. Aun sabiendo que la situación no era fácil, saben sufrir y lo han demostrado. Han estado con nosotros desde el primer hasta el último día. Toca disfrutarlo entre todos".