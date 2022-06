Cala: autocrítica, ilusión y compromiso

Juan Cala no tuvo una temporada fácil en el Cádiz CF que estuvo marcada por su problemas físicos y la suplencia durante la segunda vuelta. En su tercer curso como cadista, fue el que menos minutos estuvo sobre el césped (1.119), la mitad que en cada una de las dos campañas anteriores.

El defensa central se queda con el logro que supone la permanencia en Primera División y una vez superadas sus molestias físicas se muestra con muchas ganas de cara al ejercicio 2022/23, su cuarto en el conjunto amarillo. El futbolista hace su valoración del curso que acaba.

Balance de la temporada 2021/22: "Ha sido una montaña rusa desde el principio. El empate agónico en casa en la primera jornada, creo que era el inicio de lo que podía venir después. Sufrimos una racha negativa que conllevó el cambio de cuerpo técnico. Todo eso genera mucho estrés con la salida de un técnico saliente muy querido, que ha hecho historia en el Cádiz. El equipo parece que se recuperó y lo asimiló bien. Al final, nos hemos salvado como empezamos la temporada, agónicamente. La temporada es de aprobado por la salvación".

El mejor momento de la temporada: "El final. La temporada en términos generales ha sido muy sufrida, pero al final estamos donde queríamos. Con el crecimiento que trae el Cádiz todo lo que conlleve estar en Primera División es un éxito y una alegría para los aficionados, pero hay que aprender de los errores y darle más exigencia para no sufrir tanto hasta el final".

El peor momento: "Racha negativa con cambio de entrenador. El nuevo técnico llega con una idea y un concepto diferente al que estábamos acostumbrados durante muchos años. Ese cambio fue complicado pero nos repusimos, empezamos a sacar orgullo y casta para lograr salvar la temporada".

Mensaje dirigido a la afición cadista: "Intentaremos aprender de los errores para el año que viene, trabajar de una forma más continua y sufrir menos. A nivel individual he pasado un año complicado desde una pretemporada que no pude realizar y que me ha lastrado físicamente durante toda la temporada. Como nivel de autocrítica creo que no he estado al nivel de las dos últimas temporadas. Tengo que hacer la pretemporada completa y ponerme a tono para estar al servicio del club la temporada que viene al nivel de las dos primeras temporadas. Este es mi mensaje y mi compromiso para que la elástica amarilla vuelta a estar en Primera el año que viene".