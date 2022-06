Arzamendia fuerza la máquina para que le abran la puerta del Cádiz CF

Situación complicada la que se empieza a generar alrededor de Santiago Arzamendia, en cuanto a su futuro en el Cádiz CF. El lateral izquierdo, suplente de Pacha Espino, quiere minutos a toda costa, tener la continuidad que no ha alcanzado en el conjunto amarillo, y para eso recurre a las redes sociales en busca de esa 'libertad'.

La cuestión es que al otro lado del 'charco', el Independiente está muy atento a lo que suceda con el lateral izquierdo. Arzamendia no oculta que le agrada acudir al proyecto del histórico conjunto argentino. "Hay algo con Independiente. Me parece un gran club y les di el ok porque me gustaría jugar ahí", avanzaba el aún defensa del Cádiz CF.

Arzamendia tiene el convencimiento de que lo que debe crecer para ser aún mejor jugador no es posible en el conjunto gaditano. Le faltan minutos de amarillo y, para muestra, lo sucedido en la última campaña con 732 minutos repartidos en 17 encuentros (sólo ocho titularidades) entre Liga y Copa del Rey.

Hace un año el Cádiz CF realizó una inversión con el fichaje de este futbolista, propiedad de Cerro Porteño, y que era deseo de algunos clubes europeos. El club que preside Vizcaíno abonó casi dos millones de euros y firmó al zaguero por cuatro temporadas. Su salida en el actual mercado veraniego sólo sería posible a través de una cesión, ya que la entidad no quiere perder la propiedad del futbolista.