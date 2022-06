Akapo: "Ha sido una temporada de muchos altibajos"

Carlos Akapo es noticia en el Cádiz CF porque la renovación de su contrato está en punto muerto. Hay momentos de cercanía y lejanía, y parece que esto último es lo que ocurre en los últimos días con la continuidad de este futbolista. Clave en la pasada campaña, una parte y otra no se ponen de acuerdo para que se prolongue su estancia vestido de amarillo.

El zaguero atendió a los medios oficiales del club, tal y como está haciendo toda la plantilla desde que finalizó la temporada. "Ha sido una campaña de altibajos. Hemos terminado alto, pero no empezamos muy bien la temporada. Muchos altibajos pero gracias al trabajo que hemos realizado, se ha terminado genial", argumenta antes de añadir como mejor momento "el partido en Vitoria". "Salvación en la última jornada con mucho sufrimiento, pero como dice mucha gente si no se sufre no es el Cádiz. Se ha terminado de la mejor manera posible. Muy contentos y con muchas ganas para la temporada que viene".

Por contra, el peor momento le lleva a coincidir con otros compañeros que ha tenido este curso pasado en la plantilla del Cádiz CF. "La derrota ante Osasuna, aunque yo no estaba aquí -participación en la Copa África-, nos dejó anímicamente muy tocados, estábamos perdidos y con muchas papeletas para bajar. Ese fue el punto de inflexión para decir lo sacamos o lo sacamos", recuerda el lateral.

Se despide con palabras para la afición, que no se sabe si serán un adiós al estar a día de hoy lejos su renovación. "Les pido que estén contentos del trabajo y del esfuerzo que hemos hecho. Este Cádiz tiene que ser de Primera para siempre".

Son las manifestaciones de de un futbolista del Cádiz CF que ha dejado un buen rendimiento en la pasada temporada, precisamente en la que menos ha aportado Iza Carcelén, lo que le ha situado a buena altura para seguir pero mejorando sus condiciones o para aceptar las ofertas que maneja de otros conjuntos de Primera y del extranjero.