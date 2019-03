La respuesta sin las referencias

El Cádiz CF encadena dos jornadas sin paladear la victoria con un solo punto más en su casillero, es desplazado por el Mallorca de la zona de fase de ascenso -pasa de la sexta a la séptima plaza- y se encuentra con una piedra más en el camino. El próximo partido lo tiene que afrontar sin sus dos futbolistas más importantes: Darwin Machís y Manu Vallejo.

El venezolano está concentrado con la selección venezolana para disputar dos encuentros amistosos contra Argentina (el viernes en Madrid) y un combinado de la comunidad autónoma de Cataluña (el lunes 25 en Girona).

El chiclanero vive su primera experiencia con la selección española sub’21, con la que está concentrado en Marbella para preparar los amistosos frente a Rumanía (el jueves en Granada) y Austria (el lunes en el Nuevo Mirador de Ageciras).

En ambos casos aparece en medio el partido de Liga contra el Córdoba, el colista, en el que no podrán participar pese a todo lo que hay en juego. La competición se detiene en Primera División el fin de semana pero no en Segunda A. El Cádiz CF es uno de los clubes perjudicados por la situación aunque no el único.

Será la primera vez esta temporada que el Cádiz CF encare una cita del campeonato sin la presencia en la alineación de al menos uno de los dos jugadores de referencia. Manu Vallejo fue titular todas las jornadas hasta que lesionó y no pudo formar parte del once en los compromisos de la segunda vuelta frente al Alcorcón y el Tenerife (jornadas 25ª y 26ª).

Entonces ya se había incorporado a la plantilla Machís, que sí jugó aquellos dos partidos y desde entonces los dos atacantes coinciden sobre el césped salvo en la visita al Nástic de Tarragona, cuando el gaditano, que reaparecía sustituyó al sudamericano, que dio el susto con una contractura.

Las dos bajas obligarán al entrenador, Álvaro Cervera, a buscar alternativas para que se note los menos posible que no están dos de los goleadores. Manu Lleva ocho en la Liga y tres Machís en seis participaciones.