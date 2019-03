“Hemos cambiado cosas y no ha salido bien”

Con rostro serio, Álvaro Cervera ha comparecido en sala de prensa del Ramón de Carranza admitiendo el mal partido del Cádiz y asumiendo su parte de responsabilidad en el empate cedido ante el Lugo. El cambio de propuesta, de jugadores más que de dibujo, no salió como esperaba.

“Lo creí así, no hay otra explicación. Pensaba que hemos llegado hasta aquí de una manera y que tenía que añadir cosas para ser mejores, seguir con lo que tenemos y añadir, pero lo que hemos hecho no ha salido bien”.

Tanto, que el equipo incluso estuvo por momentos desaparecido. “Es una buena señal para aprender y no lo es por el partido porque no lo hemos ganado. Nunca tuve dudas y los últimos 20 minutos me reafirman cómo el Cádiz es mejor y cómo es peor. Nunca tuve dudas pero intenté darle una vuelta de tuerca para ver de qué manera. Pero lo que aportas no suma lo suficiente con respecto a lo que te dejas por el camino, como velocidad, profundidad... Nos hemos quedado por el camino, sobre todo en la primera parte, que nos han hecho cosas que no nos han hecho en los tres años que llevo aquí. Se han visto dos caras muy distintas”.

Curiosamente, apuesta por hombres con la intención de tener la pelota y nada sale como pretende. “Pongo jugadores distintos para ver si podemos hacer lo de antes con jugadores distintos, con otras características, que te hacen más, que tienen más recursos con la pelota, pero la pelota hay que conseguirla, hay que robarla, y cuando la tengamos, pues intentar, pero no ha sido posible. Si hemos jugado en largo en vez de en corto ha sido porque el rival te obliga, porque no pongo a los jugadores que he puesto de inicio con esa finalidad”.

Jairo fuera del once, debut de Espino, cambio de posición de Machís durante el duelo… “Somos un equipo de ayudas, de solidaridad, de estar todos juntos, cuando pensamos que podemos ser otra cosa nos llevamos el bofetón de este partido, que ni defendemos ni atacamos. Yo creo que Darwin con el balón donde más daño hace es en la izquierda porque se siente liberado y ve el juego más de cara, por dentro está más incómodo”. En cuanto a Espino, reconoce que “estaba superado al principio, le ha costado, hay ciertas cosas que le ves, que tiene claridad, pero entre que no jugaba hace mucho y que el equipo no estaba bien…”.

A vueltas con las opciones de alcanzar el play-off… “No tengo ninguna duda, la ventaja que tengo sobre los demás es que veo al equipo todos los días y éste es un granito de arena más al montón. Los he puesto a jugar de otra manera y no ha funcionado. Ya lo tengo aún más claro. Ni mejor en ataque ni mejor en defensa. Me encantan los equipos que tocan, pero nosotros no podemos hacerlo, seguramente empezando porque soy yo el entrenador”.