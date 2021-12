Ancelloti anuncia dos jugadores que serán titulares contra el Cádiz CF

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ofreció el sábado 18 de diciembre la rueda de prensa previa al encuentro contra el Cádiz CF que se disputa el domingo 19 en el estadio Santiago Bernabéu (18ª jornada de Liga).

Ancelotti anunció que Karin Benzema y Eden Hazard serán titulares en el choque ante el Cádiz CF. No estarán los seis jugadores afectados esta semana por el Covid-19, entre ellos Luka Modric pese a que dio negativo en la última prueba.

El técnico madridista demostró haber estudiado al conjunto amarillo, sobre el que mostró el máximo respete. No quiere la más mínima relajación pese a la teórica diferencia entre ambas escuadras.

"Es un equipo que probablemente tiene menos calidad que otros, pero tiene una idea muy clara de juego", señaló Ancelotti sobre el Cádiz CF, del que destacó que "va bien a balón parado y está bien organizado para jugar a la contra. Es un partido como otros".

El inquilino del banquillo del Real Madrid dejó claro que su equipo mantendrá su estilo. "Si tenemos que defender bajo lo haremos, no cambiaremos nuestra identidad. Hemos mejorado mucho en el aspecto defensivo".

Ha sido una semana complicada para el cuadro madrileño. "Hemos tenido seis casos (de coronavirus) y después los demás han dado negativo. Tenemos que convivir con esto en la sociedad", expuso Ancelotti, quien aseguró que "nunca pensamos en aplazar el partido porque hay una plantilla que puede suplir las bajas. Hemos tenido tiempo de prepara el partido. La sociedad y el fútbol tienen que seguir conviviendo con este virus que es menos fuerte".

Eso si, el técnico recalcó que "tenemos que cuidarnos, el club ex exigente en hacer test a diario, hay que mirar adelante".

Benzema no ha tenido problemas con el Covid pero sí arrastraba molestias, aunque está disponible para la cita. "Ha trabajado de manera individual pero está bien y va a jugar", afirmó el técnico sobre el francés.

Preguntado por Hazard, Ancelotti anunció que el belga formará parte del once inicial ante el Cádiz CF. "El domingo será titular, va a tener minutos, ha entrenado bien. Va a jugar porque ha entrenado bien y merece jugar".

Si Hazard no ha jugado más esta temporada es por molestias físicas. "El problema es que no siempre ha podido entrenar cien por cien por problemas físicos, pero ahora está bien y el domingo hará un buen partido", indicó el entrenador del conjunto que manda en la clasificación. "Por lo que demuestra en los entrenamientos está preparado, tiene todo para hacer una segunda parte de la temporada buena y útil para el equipo", añadió el míster.

Ancelotti señaló de además que Modric, pese a que dio negativo en el último test, no está en condiciones de participar. "Ha dado negativo pero no entrenó, está cansado, tuvo fiebre, no va a jugar el domingo".