El Juzgado ordena la ejecución del embargo contra Pina por 6,5 millones de euros

El Juzgado de Primera Instancia de Cádiz, y en virtud de auto de fecha del 14 de diciembre, ha acordado despachar ejecución provisional contra Quique Pina, por cuantía de 5.000.000 de euros en concepto de principal, así como 1.499.000 de euros presupuestados para intereses y costas.

Cabe recordar, que esta ejecución procede de la sentencia dictada en fecha del 18 de junio de los corrientes contra el ex consejero del Cádiz CF, por la cual se consideraba plenamente acreditado el incumplimiento por parte de Quique Pina de los pactos suscritos en su día con el presidente del club, Manuel Vizcaíno, condenándole a abonarle la cuantía expresada.

En virtud de esta nueva resolución, el magistrado ha acordado "proceder al embargo de bienes y derechos del ejecutado, en cantidad suficiente para cubrir las responsabilidades reclamadas, así como requerirle para que, en el plazo máximo de diez días, manifieste ante ese Juzgado, relación de bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión en su caso, de cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título, con apercibimiento de las sanciones que puedan imponérsele, cuando menos por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, así como la posibilidad de imponerle multas periódicas si no respondiere debidamente al requerimiento".

Cabe igualmente reseñar, como advierte el auto, que "esta resolución es firme y contra la misma no cabe recurso alguno", ya que "el ejecutado no podrá oponerse a la ejecución provisional, sino únicamente a actuaciones ejecutivas concretas", las cuales ya han sido solicitadas por la representación procesal de Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF.

Cabe recordar que Vizcaíno, administrador único de Locos por el Balón, presentó una denuncia en la que reclamaba el pago por parte de Pina de 5 millones de euros al entender que el empresario murciano había incumplido el pacto que ambos firmaron en verano de 2016, justo después del ascenso del Cádiz CF a Segunda División A y de la salida del murciano del Granada.

Pina fue condenado judicialmente al abono de esos 5 millones de euros a Vizcaíno. La sentencia indicaba que hubo un incumplimiento consciente y reiterado del acuerdo de socios por parte de Pina y por ello obliga al ex presidente del Granada y ex consejero del Cádiz CF al pago de esa cantidad millonaria a Vizcaíno en concepto de indemnización. Es la cantidad recogida en el pacto de Locos por el Balón en caso de no cumplimiento del acuerdo de socios.