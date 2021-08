Por qué la plantilla del Cádiz CF está cerrada salvo una ganga del mercado

El Cádiz CF se presenta en la recta final del mercado de verano con la tranquilidad de tener la tarea tan adelantada en el apartado de los fichajes que ahora mismo puede incluso dar por terminada la confección de la plantilla al menos hasta la ventana de invernal que se abrirá el próximo mes de enero.

A falta de cerrar el capítulo de salidas, en el club dan por confeccionado el plantel salvo que en los últimos días surja una oportunidad irrechazable tanto en el plano deportivo como en el económico. No es fácil pero tampoco imposible.

¿Por qué entienden en las oficinas del estadio Carranza y el El Rosal que el equipo ya podría quedar terminado como está ahora mismo? Están cubiertas 21 licencias profesionales (de las 25 permitidas por LaLiga) y además hay tres jugadores que son sub’23. Son, por tanto, 24 los futbolistas los que componen la plantilla.

El club buscaba un jugador para la banda izquierda, pero si no aparece nadie antes del 1 de septiembre, ese costado podría ser ocupado por varios futbolistas que están capacitados para. Alberto Perea suele ocupar esa posición, Choco Lozano está ofreciendo un buen rendimiento en esa zona, Álex Fernández ha jugado en ese puesto en múltiples ocasiones, como también lo ha hecho Salvi. Y también pueden moverse como extremo izquierdo Álvaro Jiménez y Santiago Arzamedia, este último lateral zurdo que conoce de sobra su carril.

Así, el Cádiz CF tiene cubiertas todas las posiciones. Ledesma y David Gil en la portería. Akapo e Iza Carcelén como laterales derechos. Cinco centrales: Fali, Cala, Marcos Mauro, Haroyan y Víctor Chust (sub’23). Los laterales izquierdos Espino y Arzamendia.

Los medios Tomás Alarcón, Jens Jonsson, José Mari, Álex Fernández y Martín Calderón (sub’23). Los extremos derechos Salvi, Álvaro Jiménez e Iván Alejo, y los delanteros Negredo, Lozano, Andone y Osmajic (sub’23).

Con esa nómina de jugadores, en el Cádiz CF no ven la necesidad de forzar la máquina aunque no renuncia a reforzar la plantilla con un jugador de banda izquierda siempre y cuando el mercado ofrezca una oportunidad. Durante el verano no para de sonar el nombre de Rubén Sobrino, aunque a día de hoy está lejos de convertirse en una opción real.

El Cádiz CF no tiene urgencias y si nada cambia hasta el próximo martes competirá con esos 24 jugadores durante la primera mitad de la temporada. En enero, si es necesario, acudirá al mercado para reforzarse con vistas al tramo definitivo del campeonato. Pero eso, llegado el caso, será dentro de cuatro meses.