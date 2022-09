La petición de Iván Alejo a la afición del Cádiz CF

Iván Alejo ha sido este miércoles el futbolista que ha pasado por la sala de prensa al finalizar el entrenamiento del Cádiz CF, que se ha llevado a cabo en el estadio Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza). El extremo se ha referido a lo personal y a lo colectivo desde la compleja tesitura del pésimo arranque de Liga.

Para empezar, sensaciones tras salir de la lesión sufrida al final de la pasada campaña. "Fue una lesión complicada y quizás nos precipitamos un poco al volver; es normal que haya falta de ritmo y confianza después de una lesión complicada. La situación del equipo no ha ayudado a sentirme mejor, pero aún es pronto", explica antes de añadir que "estamos convencidos de lo que tenemos que hacer, nos debemos abstraer del ruido de fuera y el mejor partido para hacerlo es el que viene el sábado". "Es un buen rival, que viene en buena dinámica pero hemos demostrado que podemos puntuar ante ellos", recordando lo sucedido en las dos últimas campañas.

Lo colectivo le lleva a la siguiente reflexión: "Viene el mejor rival porque todo el mundo nos da por muertos y nadie cuenta con el Cádiz. Está claro que no es el inicio deseado ni por nosotros ni por la gente, pero si hay alguien que puede revertir esto es el equipo. Pedimos un voto de confianza. Los mismos sacamos todos esos puntos de la segunda vuelta del año pasado. Ahora no es momento de hablar, yo el primero, y hay que mostrar el mejor nivel. Estoy seguro que a partir del sábado la imagen será otra".

El extremo del Cádiz CF tiene su opinión personal de lo que supone ahora mismo verse las caras con el Barça. "Los puntos ante el Barcelona son tres igual que los de otros partidos. Las jornadas pasan y nadie te espera. Digo que es un buen rival porque nos reportaría más que ante otro. Entiendo el pesimismo y que todo se vea negro, pero de puerta para adentro nosotros estamos convencidos de que le daremos la vuelta a esto".

Alejo no pone un pero a lo que sucede con el ambiente en el estadio. "Es algo que se palpa. El que diga que no escucha lo que se dice, miente. De la gente, puedo entender la crispación y cada uno tiene motivos para ellos. Pero todos creo que merecemos un voto de confianza. Está claro y así lo entiendo que no es de buen gusto vernos en la jornada cuarta con cero puntos. Los más jodidos somos nosotros, Sergio (González) y el presidente. La gente nos va a dar su apoyo y ahí no tengo ninguna queja. En los 90 minutos ninguno de los compañeros va a dejar nada por dar".