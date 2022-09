La opinión de Jesús Casas, ex del Cádiz CF y el Barça

Jesús Casas será un espectador de excepción para el Cádiz CF-Barcelona que se disputa el próximo sabado (18:30 horas) en el Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza). El ex jugador y ex técnico del club amarillo y ex técnico del conjunto azulgrana, además de segundo entrenador de la selección española, sabe a lo que se enfrenta el conjunto de su tierra teniendo enfrente al que está llamado a ser el mejor Barça de los últimos años.

Desde el 'paraíso' de ver el fútbol de manera externa, Jesús Casas analiza para Diario de Cádiz cómo se presenta uno de los grandes encuentros de la temporada para el Cádiz CF. "No cabe duda que es de las dinámicas más opuestas porque el Cádiz ha tenido un inicio nada bueno. Y el Barça, salvo el empate contra el Rayo Vallecano, va como una apisonadora como se vio recientemente en Anoeta y en el Sánchez-Pizjuán".

El gaditano, que tiene cuatro ascensos a su espalda en la cantera del Cádiz CF, recuerda que "la temporada pasada también se vieron las caras con dinámicas distintas, aunque no tan mala por parte del Cádiz". "Ahora y siempre existen posibilidades pero pesa la necesidad que tiene el equipo que va peor".

Por encontrar un palo ardiendo al que agarrarse, Jesús apela al calendario europeo. "Ahora empieza la Champions y eso puede distraer un poco al Barcelona, aunque ya vimos el otro día el nivel de los suplentes que se quedaron en el banquillo contra el Sevilla; Piqué, Jordi Alba, Ansu Fati, Depay, De Jong, Ferrán Torres... Jugadores que en cualquier equipo de ese nivel serían titulares", explica.

Ha estado en los dos bandos pero sabe seguro qué no se debe hacer. "Al Barça no lo vas a dominar. Recuerdo que en mi época en el cuerpo técnico, Paco Jémez era el más valiente (al frente del Rayo Vallecano) y siempre salía goleado". Llegado a este punto advierte, tomando como referencia la mala dinámica del Cádiz CF, que "no viene bien encajar una goleada de escándalo". "Lo adecuado es esperar al Barcelona lo más encerrado posible. Firmaría el 0-0 porque eso es ser realista".

Prosigue con el cambio radical que ha dado el proyecto de Xavi Hernández. "A día de hoy tiene la mejor plantilla de Primera y una de las mejores de Europa. Esta campaña parece que desaparece ese miedo que tenía la afición culé por aquello de la travesía por el desierto. Los mimbres que le han dado a Xavi son los mejores"

Se detiene en analizar el equipo que ha configurado la entidad para decir que "el Cádiz tiene margen de mejora y esta plantilla está capacitada para disputar la permanencia". "El inicio no ha sido nada bueno, pero no podemos olvidar que quedan muchos puntos y que, por ejemplo, ya vimos lo que sucedió en la segunda vuelta de la campaña pasada".

Jesús Casas sabe que la clasificación aprieta y tiene al entorno muy enfadado, si bien cree que hay un aspecto fundamental: "El tema mental", para añadir que "es lo que más importa ahora mismo". "Esta rémora de resultados te puede afectar y por eso se hace tan necesario puntuar y ganar; revivir esas sensaciones".

Máximo respeto a la línea adoptada por la afición del Cádiz CF. "Es normal el malestar porque va relacionado lo de los seguidores con lo que sucede en el campo. Si las cosas van mal en el césped, repercute en las gradas". Y agrega que lo institucional tampoco ayuda. "Cuando hay marejada se nota en el ambiente de Carranza. El aficionado quiso otro mercado de fichajes, pero hay que ir a muerte con lo que hay; animar al equipo para que ese ambiente sea el mejor. Pero entiendo que cada uno es libre de opinar lo que quiera"