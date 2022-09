El presidente del Cádiz CF pide perdón y reclama el apoyo de la afición al equipo

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, asumió toda la responsabilidad. Durante la rueda de prensa que ofreció el lunes 5 de septiembre para hacer un análisis del mercad de verano, se mostró muy autocrítico, pidió perdón y también pidió el total apoyo al equipo después del mal comienzo de temporada.

"Pido perdón por la situación general. Pido perdón porque la afición no se merece tener un equipo con cero puntos y cero goles. Pido perdón porque el equipo no ha estado a la altura en estos cuatro partidos", señaló el presidente. Está satisfecho con las operaciones realizadas pero no cómo se ha llevado el mercado.

"Se ha gastado todo el dinero previsto pero no significa que no hay palancas que activar. Recuerdo que el primer club que activó una palanca en España fue el Cádiz CF en 2018 con un aval personal mío porque no se podían inscribir jugadores", indicó Vizcaíno.

Dijo que el club se había equivocado en la comunicación. "Lo reconozco y lo asumo. Tenemos que poner en valor una plantilla que consiguió 25 puntos en la segunda vuelta de la pasada temporada y quizás nos hemos dejado llevar por la corriente que hay que fichar y fichar".

Explicó el presidente que "estamos en completa comunicación con el entrenador". Admitió que a la hora de fichar "no siempre sala la primera opción". Dijo algo más: "No es lo mismo en Primera que en Segunda, en Primera vamos más a la cola. No somos el club más apetecible, pero hemos conseguido incorporaciones importantes que hay que ponerlas en valor. Al final habrá que valorar si nos hemos equivocado más o menos. Eso sí no ocultó que "con cero puntos y cero goles todo suena mal".

Considera que el Cádiz CF tiene una plantilla de Primera División. "Tenemos seis internacionales absolutos y tres en escalafones inferiores. De han hecho ocho fichajes y ha aumentado casi un 20 por ciento el valor de la plantilla, que no está entre las tres últimas".

Aseguró que "nos hemos gastado el dinero que hemos podido invertir. Hemos hecho el trabajo, después se verá el resultado".

Vizcaíno está convencido de que el equipo irá hacia arriba. "Hay jugadores que han estado lesionados, jugadores que vienen no cuando tienen que venir, eso nos pasa a todos los equipos. Se intentó la guinda pero no por traer, no lo conseguimos. Esperamos hacernos fuertes y hacer valer nuestra plantilla. Ganaremos partidos".

No eludió la autocrítica: "Quizás no hemos puesto en valor la plantilla que tenemos. Pido a la afición que en casa seamos una piña y estemos unidos, que la gente proteste ante y después del parido. Asumo responsabilidad del mercado".

Los jugadores necesitan sentirse arropados. Ahora tenemos un partido complicado pero que no es imposible (contra el Barcelona) y el primer gol lo tiene que meter la afición", indicó el máximo responsable del club.

Sobre el ambiente en el estadio, señaló que en el partido contra la Real Sociedad "había un runrún" en la grada. "El día del Athletic la afición estuvo bien y animó al equipo, es el camino a seguir aunque se proteste a la directiva". Añadió que "queremos transmitir que apoyemos entre todos".