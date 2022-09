Mágico González, con su hijo que pertenece a la cantera del Cádiz CF

La historia entre el Cádiz CF y Mágico González continúa aunque sea fuera de los terrenos de juego. El mejor futbolista que ha pertenecido al conjunto amarillo está en la capital gaditana para participar en la celebración del 112 aniversario del club que se cumple el próximo sábado 10 de diciembre, justo cuando el equipo amarillo se enfrenta al Barcelona en el estadio Nuevo Mirandilla (antes Carranza).

El ex jugador llegó el domingo a Cádiz tras desplazarse desde El Salvador, donde reside, y lanzó un mensaje con los mejores deseos a la afición.

Mágico no está solo en su visita. En Cádiz también está su hijo, que además guarda un estrecho vínculo con el equipo amarillo. Jorge González Lemus nació hace 19 años en El Salvador y el pasado curso ya estuvo en territorio gaditano como integrante de la cantera cadista sin olvidar sus estudios, que son una parte importante de su vida.

El hijo de Mágico seguirá está temporada bajo el paraguas del club y de hecho está previsto que compita en las filas del Balón de Cádiz, conjunto que milita en Primera División Andaluza. Forma parte de la cantera cadista.

Jorge González Lemus jugó en el juvenil del Alianza, en Salvador, antes de dar el salto a España. Juega en posiciones de ataque y su pierna buena es la izquierda.

Como es obvio, no tiene el nivel de su padre porque Mágico es único. No les algo que le preocupe. Quiere disfrutar. Tiene el ejemplo deportivo de su progenitor, pero no se le pasa por la cabeza ni se exige ser como él. Quiere hacer su propio recorrido y disfrutar más allá de quien sea su padre.

Así lo explicaba González Lemus en distintas declaraciones hace un par de años en El Salvador: "No me gusta decir a mis compañeros que soy hijo del Mágico, porque se puede pensar que soy agrandado. La gente espera que sea como mi padre, pero en este país no conozco a nadie que sea como él, entonces, por qué esperar que juegue como él".

Entonces, el hijo de la en su día estrella mundial reconoció que "es mucho peso ser hijo del Mágico, pero mi padre es espectacular y me da consejos para llevar esto". Eso sí, no se marcar el objetivo de jugar como su padre. Tiene las ideas muy claras. "No tengo presión para ser igual o mejor que mi papá", afirmó en su día en el Diario El Salvador.