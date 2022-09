El Cádiz CF, el noveno club que hizo más fichajes en verano

Las cifras reflejan con meridiana claridad el negativo comienzo de temporada de un Cádiz CF que tratará de levantarse lo antes posible. Colista de la clasificación tras la cuarta jornada con cuatro derrotas, cero puntos y también cero goles. Y el más goleado a la espera de que se complete el cuarto capítulo.

El conjunto amarillo de momento no da con la tecla. El tiempo dirá si el club acertó o no en el mercado de verano. Las sensaciones no son las mejores en los albores del campeonato (ni en juego ni en los resultados) aunque hay margen de sobra la remontar el vuelo.

La entidad cadista se movió durante el periodo de inscripciones. No fue de los clubes que menos fichó comparado con los 19 restantes que conforman la Primera División. Todo lo contrario.

¿Cuántos fichajes realizó el Cádiz CF? El número oficial es ocho. Pudieron parecer menos porque tres de ellos ya estaban en nómina la pasada campaña. Víctor Chust, Rubén Alcaraz y Fede San Emeterio pasaron de jugar cedidos (el primero por el Real Madrid y los otros dos por el Real Valladolid) a formar parte del equipo gaditano en el nuevo curso 2002/23. De hecho, Chust y Alcaraz costaron cada uno un millón de euros. El club del estadio Nuevo Mirandilla (antes Carranza) fue el 14º en gasto.

Las otras cinco incorporaciones sí fueron caras nuevas: Joseba Zaldua, Awer Mabil, Theo Bongonda, Brian Ocampo y Antonio Blanco abrieron una etapa como cadistas. Los cuatro primeros en propiedad y el último cedido un año por el Real Madrid.

Se podrá debatir si el club se quedó corto o no en número y si todos los fichajes fueron los adecuados, si faltó un delantero como mínimo, si no aumentó la calidad en el centro del campo... Pero en cantidad, el club estuvo ligeramente por encima de la media, fijada en 7,5 fichajes. En Primera se cerraron 145 operaciones.

El Cádiz CF fue el noveno equipo con más fichajes con un total de ocho. Los que más renovaron sus plantillas fueron los recién ascendidos Girona y Almería, con 13 contrataciones cada uno. Le siguieron el Getafe (11), Espanyol y Celta de Vigo (10), Valencia, Elche y Valladolid (9).

Ficharon menos que los amarillos el Barcelona (de largo el que más dinero gastó a pesar de estar arruinado), Mallorca y Rayo Vallecano (7), Sevilla (6), Real Sociedad, Villarreal y Osasuna (5), Atlético de Madrid (4), Betis (3) y Athletic de Bilbao y Real Madrid (2).