Sergio: "Con cada golpe que recibimos caemos rápido"

Sergio González trata de encontrar explicaciones lógicas a lo sucedido en la clara derrota del Cádiz CF en el estadio de Balaídos (3-0), de donde sale con cero puntos y una segunda mitad para olvidar en la que su equipo ha desaparecido del césped.

Planteamiento del choque. "Hoy habíamos cambiado el sistema para conseguir mayor fortaleza defensiva y a partir de esa idea, ser capaces de generar ocasiones en la portería contraria. La primera parte ha estado bien en líneas generales. Y en la segunda parte llega ese cambio y aparecen cinco minutos trágicos que nos rompen por completo", se lamenta.

El técnico del Cádiz CF sabe que tiene una doble lucha tras cuatro semanas de competición sin sumar punto ni hacer gol. "Estamos en un momento de debilidad y que llegue ese segundo gol en cuatro o cinco minutos sabes que ahí se acabó todo en el partido. Cualquier golpe te deja en la lona".

Una de las claves a la que apuntaba Sergio González tiene nombre y apellido: Iago Aspas. "Iago estuvo desaparecido en la primera parte y así ha ido todo para nosotros. No apareció y su equipo lo notó. En la segunda parte ha estado suelto y con más espacios y así no te perdona. Y encima en la acción le favorece ese rebote. Tras el dos a cero el equipo se vino abajo y empezó a perder su fuerza y no hemos hecho nada".

El preparador del conjunto gaditano ve problemas en casi todas las partes del campo. "Me preocupa todo porque todo va de la mano, ataque y defensa. Lo defensivo debe funcionar para que suceda lo mismo con los ofensivo. Nos queda trabajar, trabajar y trabajar, aunque es verdad que cada golpe que recibimos caemos rápido porque tenemos la mandíbula de cristal", finaliza Sergio González.