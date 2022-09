El Cádiz CF firma el peor comienzo de su historia en Primera División

La clara derrota (3-0) del Cádiz CF en el terreno del Celta de Vigo el pasado viernes 2 de septiembre supone que el equipo amarillo alcance el póquer de varapalos en sólo cuatro jornadas de Liga. No hace otra cosa que perder un partido tras otro.

El balance no puede ser más desalentador. Cero puntos, ningún tanto a favor y el más goleado del torneo (diez en contra). Es el único equipo que aún no ha puntuado y el único que no ha visto puerta. Esa es la realidad numérica.

El Cádiz CF se instala en la última posición de la clasificación con semejante recorrido. Es como si el conjunto amarillo aún no hubiese comenzado el curso.

Los datos están ahí. El cuadro gaditano protagoniza el peor arranque de su historia en Primera División justo cuando pone en marcha su decimoquinta campaña en la élite del fútbol español.

Es la primera vez que pierde en las cuatro jornadas iniciales en la máxima categoría. Nunca lo había hecho tan mal como ahora. Empeora el comienzo más deficiente, que se remonta a la temporada 1988/89 cuando cayó en las tres primeras citas y empató en la cuarta.

Parecía complicado hacerlo peor que hace 34 años, pero el Cádiz CF del presente pulveriza un registro histórico negativo. Eso sí, en aquella campaña de tal mal arranque hace ya más tres décadas, el conjunto amarillo acabó enderezando el rumbo y logró la permanencia con la 15ª plaza. Una demostración de que es posible remontar el vuelo.

La referencia del ejercicio 1988/89 es válida para reflejar que el cuadro gaditano aún está a tiempo de reaccionar. Para ello está obligado a empezar a producir puntos y por tanto, a marcar goles cuanto antes.

La falta de gol es un auténtico problema. A estas alturas de las 14 temporadas anteriores en Primera División, los amarillos ya habían celebrado algún gol. Sin ir más lejos, el pasado curso ya sumaba cuatro dianas.