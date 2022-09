Celta-Cádiz: vídeo resumen y goles del partido

El Cádiz CF volvió a perder este viernes, un 3-0 en Balaídos contra el Celta de Vigo que pone al equipo en una situación complicada, al no sumar ningún punto desde el inicio de la liga. "Con cada golpe que recibimos caemos rápido", apuntaba Sergio al final de partido.

Las sensaciones no pueden ser peores. Los partidos durante noventa y tantos minutos, no 45. Y es que a pesar de la buena primera parte de los amarillos, donde lo hizo bien todo menos llegar arriba; el Celta supo dar un volantazo tras el descanso y el Cádiz CF no se enteró. No demuestra aptitud para cuajar una actuación decente desde el principio hasta el final.

El equilibrio saltó por lo aires en el minuto 56 fruto de una venenosa mezcla de error y mala suerte que derivó en el 1-0. Espino entregó mal en el centro del campo, el local Veiga robó y sirvió a Iago Aspas, que hizo el resto. En el 62, una jugada de tiralíneas del Celta descosió por completo a una endeble zaga cadista y Óscar Rodríguez, solo delante del portero tras un taconazo de Larsen, no perdonó y firmó el segundo de la noche. El partido quedó sentenciado del todo en el minuto 75 cuando Iago Aspas se inventó un cañonazo desde fuera del área que hizo inútil la estirada de Ledesma. 3-0. Casi peor que el gol fue la facilidad con la que los anfitriones se pasaron el balón hasta que llegó al ariete.