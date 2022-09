Triste debut de Ocampo: "Se bajó la intensidad"

El atacante uruguayo del Cádiz CF Brian Ocampo debutó en Abanca-Balaídos y, tras el encuentro, atendió a los medios oficiales del club en zona mixta. "Feliz por el debut, el resultado nos desanima pero sirve para trabajar y seguir mejorando".

Análisis del partido. "En el primer tiempo lo hicimos bien, en el segundo bajamos la intensidad y nos llegó el primer gol con un rebote. Ellos se soltaron un poco más después de ese gol y nos vinieron los otros dos. No lo esperábamos".

Sensaciones personales. "Me he encontrado muy bien, estoy con muchas ganas de seguir trabajando para cuando el entrenador decida ponerme en el campo".

Por su parte, Tomás Alarcón, indicaba que "habíamos hecho un correcto partido, estábamos bien táctica y físicamente". "Al descanso lo comentamos. En el segundo tiempo con el gol de rebote nos descoloca el plan. Hasta el gol estábamos bien. Hay que levantar la cabeza".

El primer gol marcó el partido y la derrota del Cádiz CF. "Es la mejor liga del mundo, aquí nadie te perdona nada. Hay que estar más concentrado que nunca. La fortuna no ha estado hoy de nuestro lado tampoco".

Tomás Alarcón jugó en la medular reapareciendo tras su encuentro de sanción. "Me he sentido bien, hacía tiempo que no hacía un partido completo. Me voy muy triste por el resultado".